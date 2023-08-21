آيفون يحصل للمرة الأولى على تجربة التراسل الثرية من جوجل بفضل هذا التطبيق … عاجل

حصلت هواتف آيفون على تجربة (خدمات الاتصالات الثرية) Rich Communication Services، وذلك لأول مرة بفضل تطبيق التراسل (بيبر) Beeper.

ويتيح تطبيق (بيبر) للمستخدمين وضع تطبيقات التراسل جميعها في مكان واحد، وهو الآن يدعم تطبيق التراسل التابع لجوجل Google Messages مع (خدمات الاتصالات الثرية).

يُشار إلى أن معركة طويلة خاضتها جوجل مع آبل لجلب ميزة (خدمات الاتصال الثرية) التي هي خدمة الرسائل النصية القصيرة المعروفة، ولكنها تجلب العديد من ميزات تطبيقات التراسل الفوري الشائعة، مثل: واتساب، ومن تلك الميزات: التشفير من طرف إلى طرف، ومشاركة الصور والفيديو، ومؤشرات القراءة والكتابة، والموقع، وغيرها العديد.

والآن، يبدو أن جوجل تمكنت من جلب تجربة (خدمات الاتصالات الثرية) إلى آيفون، ولكن الأمر تطلب منها الاعتماد على تطبيق تابع لجهة خارجية.

وفي حين أن عالم أندرويد قد تبنى إلى حد كبير (خدمات الاتصالات الثرية)، فإن آبل لم تنضم إلى الركب بعد، ذلك أن تطبيق التراسل (آيمسج) iMessage الخاص بآبل يقدم لمستخدمي هواتف آيفون الميزات نفسها جميعها التي توفرها (خدمات الاتصالات الثرية)، ولكنه لا يدعم العمل إلا في هواتف آيفون.

أما عن كيفية العمل، فيتعين على المستخدمين تنزيل تطبيق (بيبر) في هواتف آيفون للحصول على خدمة التراسل (جوجل مسجز) التي لا تزال في المرحلة التجريبية.

ويقول (بيبر) إن رسائل (خدمات الاتصالات الثرية) تعمل «على نحو رائع في إرسال ردود أفعال الرموز التعبيرية واستقبالها».

ومع ذلك، هناك بعض المشكلات المعروفة التي يحاول (بيبر) إصلاحها، ومن ذلك أن الصور الرمزية لا تظهر حتى الآن، ولا يُزامن السجل السابق بشكل كامل حتى الآن، ولا تُدعم مؤشرات الاستلام للمجموعات، كما أن مؤشرات الكتابة ليست نشطة بعد.

ويمكنك تفعيل الميزة في الإصدار التجريبي عن طريق تنزيل أحدث إصدار (رقمه 3.70.17) من بيبر لأجهزة سطح المكتب، وبعد ذلك، يجب التوجه إلى رمز الترس، ثم النقر على شبكات الدردشة، ثم (جوجل مسجز).

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق (بيبر) لا يزال يعتمد على قائمة انتظار لقبول المستخدمين الجدد. وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للقبول.