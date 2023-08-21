آبل تعزز أدواتها لصناع البث الصوتي

أعلنت آبل عدة تحديثات جديدة لأدواتها لإنشاء البث الصوتي، من ذلك إضافة تحليلات الاشتراك في Apple Podcasts Connect، وهي لوحة المعلومات حيث يتتبع صناع البث الصوتي كيفية تفاعل مستمعيهم مع برامجهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير آبل إلى أنها توسع عرض Delegated Delivery، الذي يسمح للمبدعين بنشر حلقات المشتركين من موفري الاستضافة الآخرين، كما أنها تدمج تحليلات البث الصوتي في منصة التسويق Linkfire من أجل تسهيل الوصول إليها.

وكانت آبل قد أطلقت قبل عامين اشتراكات البث الصوتي للمرة الأولى عبر Apple Podcasts، وهناك الآن الآلاف من العروض التي تقدم اشتراكات، كما تشير آبل، بدءًا من تلك المنتجة من قبل مؤسسات إعلامية كبرى وصولًا إلى تلك المُنتجة من قبل مؤسسات إعلامية مستقلة.

ونظرًا لوتيرة التبني، أدركت آبل أن المبدعين بحاجة إلى أدوات أفضل لفهم الجمهور الذي يدفع مقابل تلك العروض الصوتية.

مع إضافة تحليلات الاشتراك، يحصل القائمون على البث الصوتي على وصول إلى لوحة التحكم الجديدة حيث يمكنهم تتبع المقاييس الرئيسية حول الاشتراكات وكيفية نموها.

ويتضمن ذلك تتبع أشياء، مثل المستمعين الذين بدأوا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا والمستمعين الذين أصبحوا مشتركين يدفعون. ومع ذلك، فإن هذه البيانات مجهولة المصدر حيث لن يرى القائمون على البث الصوتي سوى الأرقام، وليس المعلومات الشخصية للفرد.

ويمكن للمبدعين تتبع عدد التجارب التي بدأت وتحولت إلى تجارب مدفوعة، ومعدلات التحول إلى اشتراكات مدفوعة على مدار فترات زمنية، كما يستطيعون رؤية تفاصيل الاشتراكات الشهرية والسنوية، وتتبع أداء العروض التجريبية، مع عرض تحليلات في الوقت الفعلي لفترات زمنية مختلفة.

وتلاحظ آبل أن ثلث المشتركين يختارون الآن خطة سنوية بعد تقديمها في العام الماضي.

وتوفر الشركة خريطة تعرض لصناع البث الصوتي بلدان المشتركين، بالإضافة إلى مؤشرات قابلة للتنقل للمقاييس المتعلقة بالمشتركين النشطين، ومعدل التحويل، وعدد الاشتراكات المباعة، والمبيعات، والعائدات.

كما يمكنهم عرض الاشتراكات الأحدث، مثل عمليات التنشيط والإلغاء والتجديد، وتصفية المبيعات حسب مدة الاشتراك للاطلاع على تفاصيل العائدات المقدرة الناتجة عن الاشتراكات الشهرية مقابل الاشتراكات السنوية. وأصبحت الخدمة الجديدة متاحة مجانًا لصناع البث الصوتي مع اشتراك نشط واحد على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن الوصول إلى هذه الأدوات وغيرها من خلال Linkfire، وهي منصة تسويق يستخدمها حاليًا الفنانون وشركات الإنتاج، والتي توسعت الآن لتشمل ملفات البث الصوتي.

وإلى جانب تحليلات الاشتراك الجديدة وشراكة Linkfire، أعلنت آبل أيضًا توسيع نطاق Delegated Delivery، الذي قدمته للمرة الأولى في شهر يناير ويتيح لصناع البث الصوتي نشر حلقات المشتركين مباشرةً من لوحة تحكم مزودهم للاستضافة.