مقارنة بين هاتفي Pixel 6a من جوجل و Galaxy A53 من سامسونج

تهيمن سامسونج على فئة الهواتف المتوسطة من خلال سلسلة Galaxy A التي تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، وتنافسها جوجل بقوة في هذه الفئة بتقديم سلسلة A من هواتف Pixel، التي بدأت بتقديمها لأول مرة في عام 2019، وتقدم كل عام إصدار جديد فيها.

لذلك إذا قررت شراء هاتف أندرويد جديد من الفئة المتوسطة ستجد أمامك الكثير من الخيارات التي يأتي في مقدمتها هواتف جوجل وسامسونج من الفئة A، التي تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، ومنها: هاتفا Pixel 6a، و Galaxy A53.

إليك مقارنة بين هاتفي Pixel 6a من جوجل و Galaxy A53 من سامسونج لتتعرف جميع المواصفات والميزات التي يتمتع بها كلا الهاتفين:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 6a من جوجل بتصميم يميزه شريط الكاميرا البلاستيكي الأسود الذي يحيط بالجزء العلوي من الجهة الخلفية، ويزن هذا الهاتف 178 جرامًا، وهو محمي من الأمام بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 3)، والجزء الخلفي مصنوع من البلاستيك، والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67.

أما هاتف Galaxy A53 فهو يأتي مع ظهر مصنوع من البلاستيك، ويضم إطارًا بارزًا يجمع عدسات الكاميرات الخلفية معًا، ويزن 189 جرامًا، ويأتي مع شاشة محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، ويدعم معيار IP67 لمقاومة الماء.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 6a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا.

أما هاتف Galaxy A53 فهو يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بقياس 6.5 بوصات، وبدقة 2400×1080 بكسلًا، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 6a كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Galaxy A53 فهو يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الثالثة والرابعة فهما بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4

وبالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو فإن كاميرا هاتف Galaxy A53 يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتف Pixel 6a بمعالج جوجل (Tensor) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.80 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G78 MP20).

ويضم هذا الهاتف بطارية سعتها 4410 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة باستخدام بطاقات MicroSD، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وبلوتوث 5.2، ويعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13.

أما هاتف Galaxy A53 فهو يعمل بمعالج من نوع (Exynos 1280) الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68). ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 ويمكن ترقيته إلى أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1).

يدعم هاتف Galaxy A53 شبكات الجيل الخامس، واتصال (واي فاي 5) Wi-Fi 5 وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وبلوتوث 5.1.

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل أندرويد، فإن كلا الهاتفين سيدعمان نظام أندرويد 14 في هذا العام، ولكن هاتف Pixel 6a سيدعم نظام أندرويد 15 كآخر إصدار، أما هاتف A53 سيحصل على تحديث رابع لنظام التشغيل مما يعني أنه سيدعم نظام أندرويد 16. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل كلا الهاتفين على التحديثات الأمنية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارهما.

السعر:

يُباع هاتف Pixel 6a بسعر 349 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Charcoal) والرمادي (Sage) والأبيض (Chalk).

أما هاتف Galaxy A53 فهو يُباع بسعر 1325 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق، وAwesome Peach.

إليك مقارنة بين مواصفات هاتفي Pixel 6a و Galaxy A53: