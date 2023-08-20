كيف يمكنك إرسال الصور بدقة عالية في واتساب؟

تقدم خدمة التراسل الفوري واتساب ميزات جديدة باستمرار لتعزيز تجربة المستخدم، وقد أطلقت خلال الأيام الماضية مجموعة من الميزات الجديدة، منها: ميزة مشاركة شاشة المستخدم مع الآخرين خلال محادثات الفيديو بهدف تحسين تجربة المكالمات المرئية في التطبيق، وميزة إعادة توجيه الرسائل من القنوات، بالإضافة إلى ميزة إرسال الصور بالجودة العالية (HD).

تمثل ميزة إرسال الصورة بدقة HD في واتساب تحسنًا كبيرًا في قدرات مشاركة الصور، وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين بفرصة مشاركة لحظاتهم الثمينة بوضوح وتفاصيل لا مثيل لها.

في السابق، كان مستخدمو واتساب الذين يرسلون الصور في محادثاتهم يرون الصور مضغوطة تلقائيًا، لتوفير مساحة التخزين والحفاظ على مشاركة الصور بسرعة عبر اتصال الإنترنت الضعيف.

ولكن بعد التحديث الأخير، سيكون لديهم خيار إرسال الصور إلى الأصدقاء والعائلة بدقة (HD)، التي تعادل دقة 3024 × 4032 بكسلًا، مما يتيح لهم مشاركة لحظاتهم المهمة مع عائلاتهم وأصدقائهم بوضوح.

إليك كيفية إرسال الصور بدقة HD في واتساب:

ملاحظة: للوصول إلى هذه الميزة الجديدة في واتساب؛ يجب تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح في هاتفك سواء كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS.

ولإرسال الصور بدقة HD في التطبيق يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

انتقل إلى المحادثة الفردية أو الجماعية التي تريد إرسال الصور بجودة عالية فيها.

اضغط على أيقونة إرفاق الوسائط المتعددة الموجودة في حقل الدردشة، ثم اختر الصور التي تريد إرسالها من معرض الصور في هاتفك.

بمجرد تحميل الصور، والدخول في وضع التحرير، ستظهر لك أيقونة HD جديدة في أعلى الشاشة، اضغط عليها.

سيظهر لك خياران وهما: الأول: خيار (جودة قياسية) Standard Quality، والثاني: خيار (جودة عالية الدقة) HD quality، حدد الخيار الثاني، ثم اضغط على زر (تم) Done، ثم اضغط على زر إرسال.

سترسل الصور بدقة عالية، وستظهر على كل صورة شارة (HD) صغيرة في الزاوية السفلية من الصورة، وهذه الشارة ليست علامة مائية بل مجرد شعار حتى يعلم جميع أطراف المحادثة أن الصورة مرسلة بجودة عالية.

ملاحظة: تُرسل الصور الثابتة ذات الجودة القياسية بدقة تجعل إجمالي حجمها يقل عن 3 ميجابكسل في معظم الحالات، بينما تزيد دقة HD حجم الصورة ليصل إلى 18 ميجابكسل. وستحتاج إلى تحديد الدقة العالية HD في كل مرة تريد فيها مشاركة الصور بدقة عالية في التطبيق.

ميزات جديدة في واتساب:

1- ميزة مشاركة الشاشة خلال المكالمات المرئية:

أطلقت واتساب عددًا من الميزات الجديدة خلال الفترة الماضية، ومنها: ميزة مشاركة شاشة المستخدم مع الآخرين خلال محادثات الفيديو على غرار خدمات مؤتمرات الفيديو، مثل: زووم، وميت من جوجل، وتيمز من مايكروسوفت، وذلك بهدف تحسين تجربة المكالمات المرئية في التطبيق.

وستكون هذه الميزة متاحة عبر زر (مشاركة) Share الذي يظهر أثناء مكالمة الفيديو، والذي يتيح للمستخدم مشاركة الشاشة كلها أو تطبيق معين، مما يسهل على المستخدمين مشاركة المستندات للعمل، أو تصفح الصور مع العائلة، أو التخطيط لعطلة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء.

2- ميزة إعادة توجيه الرسائل من القنوات:

كما أطلقت ميزة أخرى بهدف تحسين خاصية القنوات، وهي ميزة إعادة توجيه الرسائل داخل القنوات التي تتيح للمستخدمين مشاركة رسائل القناة مع أفراد العائلة والأصدقاء، كما تتيح هذه الميزة لصناع المحتوى زيادة عدد المتابعين من خلال تضمين رابط قناة في الرسائل المعاد توجيهها.

3- ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها:

وأطلقت أيضًا ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها، وهي ميزة مهمة تتيح لك تدارك الأخطاء الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك إمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلك بعد إرسالها لتوضيحها.

ولمعرفة المزيد عن هذه الميزة، وكيفية استخدامها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟“.