سيجا تكمل الاستحواذ على روفيو المطورة لألعاب الطيور الغاضبة

أتمت شركة الألعاب اليابانية سيجا صفقة الاستحواذ على شركة روفيو الفنلندية المطورة لسلسلة ألعاب الطيور الغاضبة “Angry Birds” الشهيرة.

وبلغت الصفقة نحو 776 مليون دولار أمريكي، وقد أُعلن عنها سابقًا في أبريل/ نيسان الماضي، واستغرق الأمر عدة أشهر لإتمام إجراءات الاستحواذ وأخذ موافقات الجهات المعنية على الصفقة.

وتسعى شركة سيجا من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز وجودها في سوق ألعاب الأجهزة المحمولة عبر السيطرة على سلسلة ألعاب “الطيور الغاضبة” ذات الشعبية الواسعة.

وتمتلك شركة روفيو أيضًا ألعابًا أخرى مثل لعبة الغموض Small Town Murders ولعبة الألغاز Sugar Blast، إلا أنها أقل شهرة بين أوساط المستخدمين.

وتشمل الصفقة الاستحواذ على كامل شركة روفيو، من الأسهم والألعاب والعلامات التجارية والبنية التحتية الجاهزة لتطوير ونشر ألعاب الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى حقوق إنتاج الأفلام والعروض التلفزيونية المستندة إلى شخصيات “الطيور الغاضبة”.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن ألعاب “الطيور الغاضبة” حُملت أكثر من 5 مليارات مرة على مختلف الأجهزة والمنصات منذ إطلاقها وحتى إعلان الصفقة.

وقدر محللون متخصصون سابقًا قيمة شركة روفيو قبل الاستحواذ عليها بنحو مليار دولار أمريكي، إلا أن سيجا استطاعت إتمام الصفقة في مقابل أقل من تلك التقديرات.

جدير بالذكر أن شركة سيجا للألعاب والترفيه يقع مقرها الرسمي في العاصمة اليابانية طوكيو، وقد تأسست عام 1960، وتمتلك حاليًا سلاسل من الألعاب الشهيرة مثل سونيك وبيرسونا و Football Manager وغيرها.