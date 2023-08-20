تطبيق تسلا يدعم الآن التشغيل الآلي باستخدام اختصارات آبل

أصبح بإمكان مالكي سيارات تسلا الذين يملكون هواتف آيفون استخدام المساعد الشخصي (سيري) Siri لتشغيل (اختصارات آبل) Apple Shortcuts دون اللجوء إلى تطبيقات الطرف الثالث المأجورة، مثل: Tessie لفعل ذلك.

وأطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية أحدث إصدار من تطبيقها، الذي يحمل الرقم 4.24.0، مع ملاحظة تقول: «يمكنك الوصول إلى عناصر التحكم في سيارتك والمناخ من تطبيق (اختصارات آبل) Apple Shortcuts».

ولاستخدام (سيري) مع (اختصارات آبل)، كل ما عليك فعله هو استدعاء مساعد آبل الرقمي وقول اسم التشغيل الآلي الخاص بك.

ومع التحديث الجديد، يمكن لسائقي سيارات تسلا استخدام الاختصارات للتحكم في أوضاع مختلفة، مثل: (وضع الكلب) Dog Mode، و(وضع الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية) Bioweapon Defence Mode.

مع الإشارة إلى أن (وضع الكلب) يسمح للسائقين بترك حيواناتهم الأليفة في السيارة مع إمكانية مراقبة درجة حرارة السيارة عبر الهاتف، وترك رسالة على الشاشة تُعلِم الآخرين بأن مالك الحيوان الأليف سوف يعود قريبًا، وأن التكييف في السيارة مُشغل. أما (وضع الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية، فهو يستخدم المرشحات لتنظيف الهواء داخل السيارة.

وتشمل قائمة الأوامر التي يمكن تشغيلها من (اختصارات آبل): وضع التخييم، وتذويب الجليد، ورفع درجة حرارة البطارية في الشتاء إلى درجة حرارة مناسبة قبل بدء شحنها، وضبط سخان المقعد، وضبط درجة الحرارة داخل السيارة، وتنفيس النوافذ.

وتشمل القائمة أيضًا تعيين مستوى الصوت للوسائط المتعددة، واختبار الانبعاثات، وإغلاق النوافذ جميعها، وتشغيل الأضواء، وتشغيل الزمّور، وقفل السيارة وفتحها، وفتح منفذ الشحن وإغلاقه، وفتح الباب وإغلاقه في سيارة (موديل إكس) Model X، وفتح الصندوق الخلفي وإغلاقه، ووضع الحراسة، وتعيين الحد الأقصى للشحن، وبدء الشحن وإيقافه.