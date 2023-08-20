أفضل هواتف Pixel من جوجل في عام 2023

تتميز هواتف Pixel من جوجل بالأداء القوي، وتنافس الطرز الحديثة منها مثل: Pixel 7 Pro الهواتف الرائدة الأخرى مثل: iPhone 14 Pro و Galaxy S23 Ultra من سامسونج. إذ يتميز Pixel 7 Pro بأداء ممتاز وتصميم أنيق ومجموعة كاميرات ثلاثية تلتقط صور ممتازة وعالية الجودة ويُباع بسعر أقل من هواتف آيفون وجالاكسي الرائدة.

وإذا كنت تمتلك ميزانية متوسطة، فيمكنك اختيار أحدث هاتف من سلسلة A، وهو Pixel 7A الذي يقدم تجربة ممتازة من جميع النواحي، مع كاميرات قوية وسعر مناسب. من ناحية أخرى، هناك Pixel Fold وهو أغلى هاتف من هواتف Pixel، ويحتوي على شاشة كبيرة قابلة للطي مناسبة لمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب.

تتطور طرز Pixel في كل عام، وتبقى بعض الطرز القديمة متوفرة في الأسواق مما يجعل تحديد أيهما الأفضل لك أمر صعبًا قليلًا. ولمساعدتك في اختيار الأنسب، سنعرض فيما يلي مواصفات أفضل هواتف Pixel المتوفرة في الأسواق حاليًا:

1- هاتف Pixel 7 Pro:

يضم هاتف Pixel 7 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10.8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف Pixel 7 Pro بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن هاتف Pixel 7 Pro يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا، ويستمر بالعمل لمدة يوم تقريبًا. كما أنه يدعم الشحن السريع، حتى تتمكن من شحن البطارية إلى نسبة تصل إلى 50% في قرابة نصف ساعة.

يبدأ سعر هاتف Pixel 7 Pro من 699 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel).

2- هاتف Pixel 7a:

يضم هاتف Pixel 7a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وبدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث ثابت قدره 90 هرتزًا، وخاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 13 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف Pixel 7a بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يحتوي Pixel 7a على بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يُباع هاتف Pixel 7a بسعر 444 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

3- هاتف Pixel 6a:

يضم هاتف Pixel 6a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا.

ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12.2 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يعمل هاتف Pixel 6a بمعالج جوجل (Tensor) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.80 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G78 MP20)، ويضم بطارية سعتها 4410 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا. ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهي: سعة 128 جيجابايت.

يُباع هاتف Pixel 6a بسعر 349 دولارًا، ويأتي بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Charcoal) والرمادي (Sage) والأبيض (Chalk).

4- هاتف Pixel Fold:

يضم هاتف جوجل Pixel Fold شاشة داخلية من نوع (OLED) وبقياس 7.6 بوصات وبدقة 2208 × 1840 بكسلًا، وتدعم معدل تردد قدره 120 هرتزًا مع مستوى سطوع أقصاه 1450 شمعة.

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED) بقياس 5.8 بوصات وبدقة 2092×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.

ويضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 10.8 ميجابكسل، والثالثة بدقة 10.8 ميجابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K، و1080 بكسلًا.

أما الكاميرا الأمامية الداخلية فهي بدقة 8 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة 9.5 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، و1080 بكسلًا.

يعمل بمعالج (Tensor G2) من جوجل الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7). ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256، أو 512 جيجابايت.

يحتوي على بطارية بسعة 4821 ميلّي أمبير/ الساعة تكفي للعمل، بحسب جوجل، لمدة 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط Extreme Battery Saver. وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي.

يُباع هاتف Pixel Fold بسعر يبدأ من 1799 دولارًا، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض (Porcelain)، والأسود (Obsidian).

كيفية تختار هاتف Pixel المناسب لك؟

يعتمد الاختيار بشكل أساسي على المبلغ الذي ترغب في إنفاقه، وكما هو الحال مع أي جهاز إلكتروني، كلما زاد السعر زادت الميزات الجيدة التي ستحصل عليها.

يُعد هاتف Pixel 7 Pro أغلى طراز باستثناء Pixel Fold القابل للطي لذلك يأتي مع أفضل نظام كاميرا. ولكن إذا لم يكن التصوير الفوتوغرافي مهمًا بالنسبة لك، فيمكنك توفير بعض المال واختيار هاتف Pixel 7A. الذي يعمل بالمعالج نفسه مثل 7 Pro، لذلك يمكنك توقع أداء عام مماثل، لكن الكاميرا الخلفية تستهدف أكثر أولئك الذين يرغبون في التقاط صورة عادية وبسيطة بدلاً من أولئك الذين يبحثون عن صور بأفضل جودة لنشرها في إنستاجرام على سبيل المثال.

أما إذا كنت تريد أحدث هاتف من جوجل وليس لديك مشكلة في المبلغ الذي تنفقه، وترغب في خوض تجربة استخدام الهواتف القابلة للطي، فاختر Pixel Fold.