أفضل شاشات العرض الذكية في عام 2023

تُعد شاشات العرض الذكية من الأدوات الذكية الأكثر تنوعًا وفائدة، إذ يمكن استخدامها للتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية عن طريق المساعدات الصوتية، مثل: (أليكسا) Alexa ومساعد جوجل، وإجراء مكالمات الفيديو ومشاهدة مقاطع الفيديو، أو استخدامها كإطار صور رقمي.

تتوفر العديد من الشاشات الذكية في السوق، التي تختلف بميزاتها ومواصفاتها وأسعارها، ويعتمد الاختيار بينها بشكل كبير على المساعد الصوتي الذي تفضله. فهناك شاشات مثل: Amazon Echo Show 10 (الجيل الثالث) تدعم المساعد الصوتي Alexa، وشاشة Google Nest Hub Max التي تدعم مساعد جوجل الصوتي، وغيرها.

فإذا كنت تفكر في شراء شاشة ذكية لمنزلك، إليك بعض أفضل شاشات العرض الذكية لعام 2023:

1- شاشة Amazon Echo Show 10:

تتميز شاشة Amazon Echo Show 10 بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل لتتبع الحركة يمكنها متابعتك في جميع أنحاء الغرفة أثناء العمل وإجراء مكالمات فيديو وغير ذلك. وتدعم معيار (Matter) للمنزل الذكي، و‏بروتوكول Zigbee ، وتحتوي قاعدة الشاشة الذكية على مكبر صوت كبير، بالإضافة إلى أربعة ميكروفونات مدمجة.

عندما تتعقبك الكاميرا، تكون سريعة الاستجابة، ويكون الدوران سلسًا وهادئًا. ومع ذلك، لا تميل الشاشة تلقائيًا إلى الأعلى والأسفل. وبفضل الشاشة الكبيرة والكاميرا الجيدة وميزة تتبع الحركة تقدم شاشة Show 10 تجربة مكالمات فيديو ممتازة، ويوجد أيضًا مصراع خصوصية مدمج وزر لكتم الصوت، مما يضمن عدم إمكانية رؤيتك أو سماعك عندما لا تريد ذلك.

تُعد هذه الشاشة الذكية خيارًا رائعًا لمنظومة Amazon Echo، إذ يمكنها التحكم في جميع أجهزتك المنزلية الذكية المتوافقة مع Alexa. وتعمل أيضًا ككاميرا مراقبة داخلية لمنزلك، وتكون مرئية في تطبيق Alexa، وتساعد حركتها السلسة في رؤية المزيد من الجوانب في داخل منزلك.

تُباع شاشة Amazon Echo Show 10 بسعر 1199 ريالًا سعوديًا.

2- شاشة Google Nest Hub Max:

تُعد شاشة Nest Hub Max الخيار الأقوى والمليء بالميزات لمنظومة Google Home. إذ تأتي هذه الشاشة بمقاس 10 بوصات وتحتوي على كاميرا بدقة 6.5 ميجابكسل تُضبط تلقائيًا لإبقائك في الإطار، وتتميز بجودة صوت عالية عند إجراء مكالمات فيديو في خدمات مثل: Google Duo و Zoom.

يمكن استخدامها ككاميرا مراقبة منزلية داخلية ومتابعتها عبر تطبيق Google Home. وعند الاشتراك في خطة Nest Aware المدفوعة، يمكنك الوصول إلى ميزات جديدة مثل: (اكتشاف الوجه المألوف) Familiar Face detection، بالإضافة إلى التنبيهات الذكية عند اكتشاف الأشخاص والحركة.

تدعم هذه الشاشة مجموعة متنوعة من خدمات البث، مثل: يوتيوب، و Hulu، و +Disney، و Sling TV، و HBO Max وغيرها. كما أنها تدعم خدمات بث الموسيقى مثل: Apple Music و Spotify و YouTube Music و Pandora و Deezer و iHeartRadio و Google Podcasts.

وعندما لا تكون هذه الشاشة قيد الاستخدام، يمكن لشاشة القفل عرض مجموعة متنوعة من الصور المدمجة مثل: وجوه الساعة، والصور من حسابك في صور جوجل.

تحتوي هذه الشاشة على ميزة (الإيماءات السريعة) Quick Gestures وهي ميزة تُمكّنك من إيقاف مقاطع الفيديو أو تشغيلها برفع يدك بالقرب من جانب وجهك أثناء الوقوف أمام الكاميرا. وتحتوي شاشة جوجل الذكية أيضًا على تقنية Face Match، مما يعني أن الجهاز يمكنه التمييز بين ما يصل إلى ستة مستخدمين وعرض محتوى خاص مثل: الأحداث القادمة من التقويم الخاص بالشخص الذي يستخدم الشاشة في تلك اللحظة.

تدعم هذه الشاشة (مساعد جوجل) Google Assistant الذي يعمل مع الآلاف من الأجهزة المنزلية الذكية. وتُباع بسعر 229 دولارًا.

3- شاشة Amazon Echo Show 8 (الجيل الثاني):

تحتوي شاشة Echo Show 8 على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل وتأتي بمقاس 8 بوصات وهي جيدة أثناء مكالمات الفيديو عند استخدام خدمات متوافقة مثل: Zoom و Skype و Alexa Calling. تعمل أيضًا ككاميرا مراقبة منزلية وتكون مرئية فقط في تطبيق Amazon Alexa.

تدعم مجموعة من خدمات البث مثل:Prime Video و Hulu، وخدمات بث الموسيقى مثل: Amazon Music و Apple Music و Spotify و iHeartRadio و TuneIn و iHeartRadio Family. ويمكن استخدام هذه الشاشة للتحكم في الآلاف من الأجهزة المنزلية الذكية التي تدعم Alexa مثل: منظمات الحرارة الذكية والمصابيح الذكية، وغيرها.

تُباع شاشة Amazon Echo Show 8 (الجيل الثاني) بسعر 580 ريالًا سعوديًا.