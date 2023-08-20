أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولم يعد استخدامها مقتصرًا على البيئة المهنية فقط، بل تمتد إلى جميع جوانب الحياة ومنها: المجال التعليمي. إذ أصبحت بعض الأجهزة الإلكترونية أدوات أساسية يحتاج إليها جميع الطلاب في رحلتهم التعليمية، وتساعدهم في إنجاز المهام المطلوبة منهم، ومراجعة دروسهم والاحتفاظ بالملفات المهمة، وإنشاء المشروعات الأكاديمية وغير ذلك.

إليك أبرز الأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب لتسهيل عملية التعلم:

1- حاسوب محمول مناسب للدراسة:

الحاسوب المحمول ضروري لأي طالب، سواء كنت تأخذ الملاحظات في الفصل أو تعمل في مشاريع جماعية، أو للاحتفاظ بنسخ إلكترونية من المواد الأكاديمية وغير ذلك. ومن المهم التأكد من الحصول على حاسوب محمول قوي بما يكفي للتعامل مع احتياجاتك، ولكنه أيضًا خفيف الوزن وقابل للحمل.

يُعد حاسوب Dell XPS 15 خيارًا مناسبًا للطلاب، فهو خفيف الوزن ويحتوي على معالج قوي وشاشة ذات مواصفات ممتازة ومكبرات صوت عالية الجودة. ويتميز حاسوب MacBook Pro M2 بتصميمه الأنيق ووزنه المتوسط الذي يجعله خيارًا ممتازًا للطلاب، كما أن عمر البطارية الطويل يجعله مناسبًا للعمل أثناء التنقل أو العمل في أماكن مختلفة قد لا يتوفر في بعضها مصدر للطاقة.

هناك أيضًا حاسوب MacBook Air M2 وهو خيار ممتاز وأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للطلاب مقارنةً بطرز Pro، ويتميز هذا الحاسوب بعمر بطارية طويل يدوم حتى 18 ساعة، وهذا يساعد الطلاب في اختيار مكان العمل بحرية دون عناء العثور على مصدر للطاقة. وبفضل تصميمه الفائق النحافة والخفيف الوزن يمكنك نقله إلى أي مكان بسهولة.

2- هاتف مناسب:

يحتاج طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية والكلية إلى هاتف ذكي لأغراض متعددة غير التواصل مع الأهل والأصدقاء، إذ يحتاجون إليه لتصوير المحاضرات في بعض الأحيان، أو تسجيلها، وتدوين الملاحظات، وضبط التنبيهات والتذكيرات الخاصة بالمحاضرات والامتحانات.

وعند البحث عن هاتف مناسب للطلبة، لا بد من التفكير في الشاشة الكبيرة والكاميرات ذات المواصفات الجيدة، والبطارية الكبيرة التي تسمح للطالب باستخدام هاتفه طوال اليوم تقريبًا دون الحاجة إلى شحنه بشكل متكرر خلال اليوم، وأن يكون سعره متوسط، لذلك ستكون هواتف أندرويد هي الأنسب في الغالب.

تتوفر العديد من هواتف أندرويد التي تحمل هذه المواصفات بأسعار متفاوتة، ومن أفضل هواتف أندرويد للطلاب في عام 2023: هاتف Pixel 7a من جوجل، وهاتف Galaxy A54 5G من سامسونج، وهاتف POCO M4 Pro 5G.

3- سماعات إلغاء الضوضاء:

إذا كنت بحاجة إلى التركيز أثناء الدراسة في البيت أو الجامعة، يمكن أن تكون السماعات التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء (ANC) مفيدة لك خاصة إذا كان لديك أخوة صغار في المنزل أو أنك تنزعج من الضجيج المحيط بك في المدينة الجامعية الذي يقلل من تركيزك أثناء الدراسة.

تتوفر العديد من سماعات الأذن التي تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، منها: سماعات Airpods Pro 2 من آبل، وسماعات (Ugreen HiTune T32)، وسماعات Galaxy Buds Pro من سامسونج، وغيرها.

4- جهاز لوحي مناسب:

يحتاج الطالب الجامعي في الكثير من الأحيان إلى جهاز لوحي لأنه أصغر وأخف وزنًا من الحاسوب المحمول، ويمكنهم استخدامه للدراسة ومشاهدة الفيديوهات والدورات التعليمية، وغير ذلك.

تتمتع العديد من أجهزة أندرويد اللوحية بمواصفات ممتازة، خاصةً الأجهزة اللوحية من سامسونج وجوجل و OnePlus، مثل: جهاز +Galaxy Tab S9 اللوحي من سامسونج، وجهاز Pixel Tablet اللوحي من جوجل، وجهاز OnePlus Pad اللوحي، وجميعها تدعم العديد من الميزات التي تجعلها مناسبة للطلبة، كالشاشة ذات المواصفات الجيدة، وعمر البطارية الطويل، وخفة الوزن، والمعالج القوي.

بالإضافة إلى أجهزة أندرويد اللوحية، هناك تشكيلة iPad من آبل، إذ تمتلك أجهزة أيباد الكثير من الميزات مثل: الشاشة ذات الدقة العالية، والبطارية التي تدوم لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 10 ساعات، كما تسهل كتابة الملاحظات والرسم وتدوين المهام مما يجعلها خيارًا ممتازًا للطلاب. ومنها: آيباد 2022 iPad (الجيل العاشر)، وآيباد آير iPad Air (الجيل الخامس)، و iPad mini (الجيل السادس)، و آيباد برو iPad Pro.

5- شاحن محمول:

الشاحن المحمول ضروري لتتمكن من تشغيل أجهزتك أثناء التنقل في الجامعة، هذا مهم بشكل خاص للطلاب لعدم توفر منفذ للشحن في كل مكان.

يوجد الآن العديد من الشواحن السلكية السريعة التي تتيح لك شحن أكثر من جهاز في الوقت نفسه، مثل شواحن شركة Anker، ويوجد أيضًا شوحن لاسلكية متعددة الاستخدامات التي تتيح لك شحن الهاتف، والساعة الذكية، والسماعات اللاسلكية بدون الحاجة إلى كابلات، ولكن هذا النوع الأخير يجب قبل التفكير في شرائه التأكد من أن أجهزتك تدعم الشحن اللاسلكي أولًا.

6- جهاز رياضي لأداء بعض التمارين الخفيفة للحفاظ على اللياقة وزيادة التركيز:

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تحسين صحة الجسم وقوته وكذلك الصحة النفسية والعقلية، ومع وجود الكثير من الضغوطات التي تواجه الطلاب أثناء الدراسة، لا بد من ممارسة التمارين الرياضية للتخفيف من التوتر وزيادة التركيز والإنتاجية.

يمكن للطلبة تحديد وقت معين لممارسة الرياضة في الصالة الرياضية، أو الحصول على جهاز رياضي صغير في البيت لاستخدامه في أي وقت، وقد يكون هذا الخيار هو الأنسب لمعظم الطلاب.

7- مكبرات الصوت الذكية:

يمكن استخدام مكبرات الصوت الذكية للتحكم في الموسيقى والحصول على آخر الأخبار وضبط المنبه، وغير ذلك. كما يمكن استخدامها أيضًا للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية مثل: الأضواء والمكيفات.

ومن الأمثلة على مكبرات الصوت الذكية التي قد تفيد الطلاب: مكبر الصوت Amazon Echo Pop الذي يتضمن المساعد الصوتي أليكسا (Alexa)، الذي يمكنك أن تسأله أي أسئلة في أي وقت، وأن تطلب منه أن يقرأ لك مقالًا أو أن يشغل الموسيقى وغير ذلك.

يمكن للمساعد الصوتي أليكسا التحدث باللغة العربية واللهجة الخليجية العربية، ويُساعد استخدامه في تقليل الضغوطات وإنجاز بعض المهام الخاصة بالدراسة، مثل: ضبط التذكيرات لأوقات الامتحانات والدوام الجامعي، وطرح بعض الأسئلة، بالإضافة إلى ضبط المنبهات الصباحية والتذكيرات بالواجبات المنزلية وغيرها.