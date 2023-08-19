ما الميزات الجديدة في تطبيق Health في نظام iOS 17 (

أضافت آبل في نظام التشغيل iOS 17 ميزات جديدة إلى تطبيق Health، وأبرزها: تسجيل الحالة المزاجية، وأدوات للحفاظ على صحة العين، وغير ذلك العديد من الميزات الصحية التي من شأنها تشجيع المستخدمين على الحفاظ على صحتهم ومراقبة بعض المؤشرات الصحية التي تؤثر في حياتهم.

إليك أبرز الميزات الجديدة التي أضافتها آبل إلى تطبيق Health في نظام iOS 17:

1- ميزة تتبع المزاج:

أضافت آبل في نظام ‌iOS 17‌ ميزة (حالة العقل) State of Mind إلى تطبيق Health المصممة للسماح لك بتتبع مشاعرك يوميًا، للحصول على فكرة شاملة حول صحتك النفسية. إذ يمكنك تسجيل حالتك المزاجية في تطبيق Health في أوقات مختلفة طوال اليوم وإدخال حالة مزاجية عامة لكل يوم.

تأتي ميزة تسجيل الحالة المزاجية مع شريط تمرير وخيارات تتضمن حالات مزاجية مختلفة لاختيار الحالة التي تعبر عن حالتك في تلك اللحظة والفكرة هي سحب المؤشر إلى أقرب حالة تعبر عن مزاجك. لكن لا يمكنك إدخال حالتك الخاصة، ويجب عليك استخدام الاقتراحات المتوفرة من آبل، وستجد عشرات الخيارات المتاحة.

بعد أن تختار الحالة المزاجية، يسألك تطبيق Health عن سبب هذه الحالة، وتشمل الخيارات: الأمور المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية والعائلة والأصدقاء والشريك والطقس والمال والأحداث الجارية، وعليك الاختيار من القائمة المتوفرة في تطبيق ثم يمكنك كتابة تفاصيل حول سبب اختيارك لفئة معينة.

يُسجل التطبيق أيضًا بعض العوامل الأخرى ليظهر لك كيف يمكن أن تؤثر في مزاجك. وتشمل هذه العوامل: عدد دقائق ممارسة التمرين، والنوم، والوقت الذي تقضيه في الخارج أثناء النهار. ويقارن بشكل مباشر الحالة المزاجية مع الوقت الذي تقضيه في ممارسة الرياضة والعوامل الأخرى المدرجة، لذلك يمكنك معرفة إذا كان لقضاء الوقت في التمرين أو في العمل تأثير في الحالة المزاجية العامة.

2- استبيانات الصحة العقلية:

يتضمن قسم الرفاهية العقلية (Mental Wellbeing) في تطبيق Health استبيانات صحية تفحص القلق والاكتئاب حتى تتمكن من التحدث إلى طبيبك إذا لزم الأمر. هذه الاستبيانات تتضمن أسئلة تشبه التي يستخدمها الأطباء عادةً، وهي أسئلة تتعلق بما كنت تشعر به خلال الأسابيع الماضية.

وبعد ملء الاستبيانات، ستتمكن من رؤية لمحة عن حالتك النفسية، وستساعدك في معرفة إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الرعاية الذاتية أو مساعدة الطبيب في فترات مختلفة خلال العام.

3- أدوات جديدة للحفاظ على صحة العين:

أضافت آبل في نظام ‌iOS 17‌ أدوات جديدة لتحسين صحة العين، ومعظمها موجهة للأطفال، ولكن يمكن لأي شخص استخدامها. إذ أضافت في قسم Screen Time إعداد جديد يُسمى (مسافة الشاشة) Screen Distance يهدف إلى تقليل إجهاد العين بالتأكد من وجود جهاز آيباد أو آيفون على مسافة مناسبة من عينيك.

إذا كان ‌هاتف آيفون أو جهاز آيباد قريبًا جدًا، فسيصلك تنبيه لتذكيرك بضرورة إبعاد الشاشة عن عينك، إذ توصي آبل بمسافة مشاهدة تبلغ 12 بوصة بعيدًا عن العين، وتوفر دليلًا لمساعدة المستخدمين في معرفة المكان الأفضل للاحتفاظ بالجهاز لمشاهدة المحتوى دون إجهاد العين.

4- تتبع الوقت الذي تتعرض فيه إلى ضوء النهار:

يمكن لساعة آبل قياس مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في الخارج في النهار، وهذه ميزة أخرى تستهدف الأطفال. فهناك دراسات تشير إلى أن قضاء 80 إلى 120 دقيقة في الهواء الطلق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بقصر النظر. ويمكنك معرفة الوقت الذي تقضيه في الخارج في النهار في تطبيق Health عند ربط ساعة آبل التي تعمل بنظام التشغيل WatchOS 10 مع هاتف آيفون.

وتشير آبل أيضًا إلى أن التعرض إلى ضوء الشمس في النهار مفيد أيضًا للبالغين لأن قضاء 20 دقيقة في الهواء الطلق له فوائد على الصحة البدنية والعقلية.

5- تتبع الأدوية:

أضافت آبل تذكيرات لمتابعة تناول الأدوية باستخدام تطبيق Health، وإذا لم تسجل دواءً في غضون 30 دقيقة بعد تلقي إشعار رسمي، فيمكنك اختيار تلقي إشعار ثان حتى لا تنسى تناول الدواء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تفعيل خيار (Critical Alerts)، لظهور تنبيه في الشاشة مع إصدار صوت مرتفع حتى لو كان وضع التركيز مفعلًا أو أن الجهاز في الوضع الصامت.