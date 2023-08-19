حواسيب MacBook Air و MacBook Pro.. كيف تختار الأنسب لك؟

إذا قررت شراء حاسوب محمول من آبل، ولكنك تجد أن الاختيار بين طرز MacBook Air وطرز MacBook Pro صعبًا، فهذا أمر طبيعي ويتطلب منك تعرّف مواصفات كل طراز لتسهيل اتخاذ القرار المناسب.

في البداية، عليك معرفة الأحجام المتوفرة من كل سلسلة لأن الحجم شيء أساسي ويحدث فرقًا في تجربة الاستخدام بحسب المهام التي تقوم بها باستخدام حاسوب ماك بوك. تتوفر طرز MacBook Air بثلاثة أحجام، وهي: مقاس 13.3 بوصة و 13.6 بوصة و 15.3 بوصة. كما تتوفر طرز MacBook Pro أيضًا بثلاثة أحجام، وهي: 13.3 بوصة و 14.2 بوصة و 16.2 بوصة.

هناك أيضًا المعالج، إذ تتميز أحدث طرز حواسيب ماك بوك بأنها تعمل بشرائح M2 و M2 Pro و M2 Max من آبل، لكن طرز MacBook Pro فقط هي التي تأتي مع شرائح (Pro) أو (Max) الأكثر قوة.

ولمساعدتك في تحديد الحاسوب المحمول من آبل الأفضل لك سنوضح فيما يلي أبرز الميزات التي تأتي مع كل حاسوب من طرز MacBook Air و MacBook Pro بالإضافة إلى السعر وعمر البطارية، وهذه المعلومات ستساعدك في اختيار الأنسب لك:

1- حاسوب (MacBook Air (M1 مقاس 13.3 بوصة:

يقدم حاسوب MacBook Air M1 كل ما تريده تقريبًا في الحاسوب المحمول بفضل شريحة M1 من آبل، التي تضمن الأداء الممتاز للحاسوب وعمر البطارية الجيد. إذ يمكن أن يستمر حاسوب MacBook Air بالعمل لمدة 14 ساعة، مما يجعله من الحواسيب المحمولة التي توفر أطول عمر للبطارية.



يضم حاسوب MacBook Air شاشة ممتازة بدقة 2560 × 1600 بكسل. ويدعم نطاق ألوان P3 لألوان أكثر ثباتًا وميزة True Tone التي تضبط درجة اللون في الشاشة بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة.

ميزة أخرى مدمجة في هذا الجهاز هي: Touch ID التي تُسهّل فتح النظام وإجراء المدفوعات بأمان. كما يضم كاميرا ويب بدقة 720 بكسل، ومع أنها ليست من أفضل كاميرات الويب لكن شريحة M1 حسّنت جودة الصور فيها.

يتوفر هذا الحاسوب بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: 8 أو 16 جيجابايت، وأربعة خيارات من ذاكرة التخزين من نوع SSD وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 تيرابايت. ويُباع بسعر يبدأ من 4199 درهمًا إماراتيًا.

2- حاسوب MacBook Air (M2) مقاس 13.6 بوصة:

حسّنت آبل العديد من الجوانب في طراز (MacBook Air (M2 مقارنةً بالطراز السابق، وأبرزها: الحجم الأصغر بنسبة 20%، ووفرت بعض الألوان الجديدة، وحسّنت كاميرا الويب إذ أصبحت بدقة 1080 بكسلًا بالإضافة إلى حجم الشاشة الأكبر.

لكن الميزة الأهم هي شريحة M2 من آبل التي تقدم أداءً رائعًا، فهي أسرع وأقوى من الطراز السابق (M1)، مما يجعل طراز (MacBook Air (M2 مثالي لأي شخص يبحث عن حاسوب بقدرات عالية، بالإضافة إلى ذلك، يستمر هذا الحاسوب بالعمل لأكثر من 14 ساعة، ويدعم الشحن السريع.

يأتي هذا الحاسوب مع شاشة من نوع Liquid Retina بمقاس 13.6 بوصة وبدقة 2560 × 1600 بكسل. ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: 8 أو 16 أو 24 جيجابايت، وأربعة خيارات من ذاكرة التخزين من نوع SSD وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 تيرابايت.

ويُباع بسعر يبدأ من 4599 درهمًا إماراتيًا.

3- حاسوب MacBook Air (M2) مقاس 15.3 بوصة :

يتميز هذا الطراز بمقاس الشاشة الذي يبلغ 15.3 بوصة، وهو أول جهاز من سلسلة Air يأتي بشاشة بهذا المقاس الكبير الذي يأتي عادة مع سلسلة Pro.

يزن هذا الحاسوب كيلو ونصف فقط، مما يجعله خيارًا ممتازً الطلاب الجامعات الذين يحتاجون إلى حاسوب محمول يضم شاشة كبيرة ووزنه خفيف.

يستمر هذا الحاسوب بالعمل لمدة تقارب 15 ساعة، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: 8 أو 16 أو 24 جيجابايت، وأربعة خيارات من ذاكرة التخزين من نوع SSD وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 تيرابايت.

ويُباع بسعر يبدأ من 5499 درهمًا إماراتيًا.

4- حاسوب ( MacBook Pro (M2 مقاس 13 بوصة:

يتميز جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة بقوة الأداء مع شريحة M2، ومع أنه يعمل بشريحة M2 نفسها التي يعمل بها حاسوب MacBook Air ولكنه قادر على تشغيل البرامج الثقيلة وأداء المهام الصعبة لفترة أطول لأنه يحتوي على مروحة بالداخل للحفاظ على برودة الجهاز.

هذا الحاسوب أثقل قليلاً من MacBook Air، لكنك ستحصل على معالج M2 نفسه وعمر بطارية أطول، إذ يستمر MacBook Pro بالعمل لمدة 18 ساعة.

من ناحية أخرى، أضافت آبل شريط Touch Bar إلى MacBook Pro، بالإضافة إلى مستشعر Touch ID، كما يحتوي على كاميرا ويب محسنة بدقة 720 بكسل.

يتوفر هذا الحاسوب بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: 8 أو 16 أو 24 جيجابايت، وأربعة خيارات من ذاكرة التخزين من نوع SSD وهي: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 تيرابايت. ويُباع بسعر يبدأ من 5499 درهمًا إماراتيًا.

5- حاسوب ( MacBook Pro (M2 Pro/Max مقاس 14 بوصة :

تعمل طرز حاسوب MacBook Pro مقاس 14 بوصة بمعالجات من نوع: M2 Pro أو M2 Max من آبل التي تُعد من أسرع المعالجات وأكثرها كفاءة على الإطلاق في استخدام الطاقة للحواسيب المحمولة.

يضم هذا الحاسوب شاشة Retina بمقاس 14.2 بوصة وبدقة 3024 × 1964 بكسل، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتز، وسطوع أقصاه 1600 شمعة. وتشمل بعض الميزات الأخرى المتوفرة في هذا الحاسوب: كاميرا ويب 1080 بكسل، و Touch ID، وستة مكبرات صوت.

يستمر هذا الحاسوب بالعمل لمدة 14 ساعة، ويتوفر بأربعة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: 16 أو 32 أو 64 أو 96 جيجابايت، وخمسة خيارات من ذاكرة التخزين من نوع SSD وهي: 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 أو 4 أو 8 تيرابايت.

يُباع بسعر يبدأ من 8499 درهمًا إماراتيًا.

6- حاسوب MacBook Pro مقاس 16 بوصة:

يأتي حاسوب MacBook Pro مع شاشة كبيرة بمقاس 16 بوصة، ويحتوي على المعالجات نفسها الأقوى المتوفرة في طراز مقاس 14 بوصة، وهي: M2 Pro و M2 Max مع ما يصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 8 تيرابايت من ذاكرة التخزين من نوع SSD مما يوفر أداء قوي وممتاز، لكن عمر البطارية أفضل في هذا الطراز إذ يمكن أن يستمر بالعمل لمدة 18 ساعة و 56 دقيقة تقريبًا.

يتوفر هذا الحاسوب بأربعة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، وهي: 16 أو 32 أو 64 أو 96 جيجابايت، وخمسة خيارات من ذاكرة التخزين من نوع SSD وهي: 512 جيجابايت، أو 1 أو 2 أو 4 أو 8 تيرابايت.

ويُباع بسعر يبدأ من 10599 درهمًا إماراتيًا.

كيف تختار الأنسب لك؟

جميع حواسيب ماك بوك ممتازة، ويعتمد الاختيار بينهم بشكل أساسي على السعر والمهام التي تريد إنجازها باستخدام الحاسوب.

بالنسبة إلى السعر، فإن طرز Pro أغلى من طرز Air، لكن مواصفاتها أفضل قليلًا، ومع ذلك فإن الوزن الخفيف من الميزات التي تتمتع بها طرز Air وتجعلها مناسبة لفئات معينة مثل: الطلاب والأشخاص الذين يسافرون كثيرًا.

بالنسبة إلى المهام، فجميع حواسيب ماك بوك تقدم أداءً ممتازةً فيما يتعلق بالمهام اليومية، لكن عندما يتعلق الأمر ببرامج تحرير الفيديوهات، والبرمجة، وأي برامج أخرى ثقيلة، فإن أداء معالجات M2 Pro، وM2 Max هي الأفضل على الإطلاق، وهذه المعالجات متوفرة في الطرز الأحدث من سلسلة Pro فقط.