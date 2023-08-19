جوجل تعمل على تطوير ميزة إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية
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جوجل تعمل على تطوير ميزة إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية

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تعمل جوجل على تطوير ميزة إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ في نظام أندرويد 14 القادم.

وكشف باحثون عن رصد دلائل لتلك الميزة داخل تطبيق “رسائل جوجل”، وهو تطبيق الرسائل الافتراضي في نظام أندرويد.

وكانت جوجل قد أعلنت في وقت سابق عزمها إضافة ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية إلى نظام أندرويد 14.

وأتاحت آبل في وقتٍ سابق ميزة إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية إلى خدمات الطوارئ في سلسلة هواتف آيفون 14 عندما تكون الهواتف خارج التغطية الخلوية ولا يتوفر لها اتصال واي فاي، مع إمكانية مشاركة الموقع الجغرافي أيضًا عبر الأقمار الصناعية.

وقد رصدت وسائل الإعلام على مدار الأشهر التالية لإطلاق هواتف آيفون 14 مساهمة تلك الميزة في إنقاذ حياة بعض المستخدمين في مواقف حرجة، من خلال تمكينهم من الوصول إلى خدمات الطوارئ.

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ويتوقع أن تعلن جوجل عن الميزة الجديدة على نحو رسمي لاحقًا خلال العام الجاري عند الإعلان عن هواتف بكسل الجديدة، كما يتوقع أن تبدأ الشركات المصنعة بإضافتها إلى أجهزتها، وخاصةً الإصدارات الراقية.

ويتطلب عمل ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية من خلال الهواتف الذكية دعمًا من نظام التشغيل بجانب وجود العتاد اللازم كإضافة مودم اتصال داعم لإجراء هذا النوع من الاتصالات.

ويتوقع أن يدعم تلك الميزة عدد محدود من الهواتف الذكية في البداية؛ لأن غالبية الهواتف الذكية غير مجهزة فنيًا على مستوى العتاد لإجراء اتصال عبر الأقمار الصناعية.

وبالإضافة إلى دعم النظام والعتاد، يتطلب تفعيل هذه الميزة موافقة الجهات المعنية في كل دولة على حدة للسماح باستخدامها.

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