جوجل تستعد لإطلاق ميزة فتح قفل الهواتف باستخدام الساعات الذكية

تخطط شركة جوجل لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية فتح قفل هواتف أندرويد باستخدام الساعات الذكية.

ورصد باحثون متخصصون في نظام أندرويد ميزة فتح القفل باستخدام الساعات الذكية “Watch Unlock” قيد الاختبار في هواتف جوجل بكسل.

وتصف جوجل الميزة الجديدة بأنها “وسيلة أخرى ملائمة لفتح قفل الهاتف، عندما تكون الأيدي مبللة، أو لا يتعرف الهاتف وجه المستخدم على سبيل المثال”.

ويعتمد المستخدمون عادةً على بصمة الإصبع أو خاصية تعرف الوجه أو الإدخال المباشر لرمز المرور لفتح قفل الأجهزة.

ومع أن فتح قفل الهواتف باستخدام الساعات الذكية قد يكون أقل أمانًا من وسائل الحماية التقليدية، إلا أن الميزة الجديدة قد تصبح مفيدة لمالكي الساعات الذكية في مواقف محددة، علمًا بأنه سيتعين عليهم تفعيلها يدويًا من إعدادات الجهاز مع ضرورة ارتداء الساعة وتقريبها من الهاتف لفتح القفل.

وكانت جوجل قد أعلنت عن تلك الميزة الجديدة مطلع العام الجاري ضمن مشاركتها في مؤتمر CES 2023 التقني.

وقد بنت تلك الميزة على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بفتح القفل في نظام أندرويد 13، وهي تُعرف باسم “Active Unlock API”، كما تتطلب استخدام ساعة ذكية بنظام تشغيل “وير أو إس” الذي تطوره جوجل أيضًا.

ولا يُعرف تحديدًا موعد إطلاق تلك الميزة الجديدة، لكن يتوقع أن يكون ذلك بالتزامن مع الإعلان عن هواتف بكسل 8 القادمة والجيل الثاني من ساعة “بكسل وتش” لاحقًا خلال العام الجاري، كما يتوقع أن تتوفر لباقي هواتف أندرويد.

يذكر أن آبل أيضًا تتيح للمستخدمين إمكانية فتح قفل هواتف آيفون باستخدام ساعتها الذكية “آبل وتش”.