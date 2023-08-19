إكس تعتزم إزالة خيار حظر المستخدمين

تخطط منصة إكس – تويتر سابقًا – لإزالة خيار الحظر، بحسب ما أفاد إيلون ماسك، مالك المنصة في منشور له.

وصرح ماسك بأن خيار الحظر Block سيُزال من كامل المنصة باستثناء الرسائل المباشرة DMs بين المستخدمين.

وجاء تصريح ماسك ردًا على أحد حسابات المعجبين بشركة تسلا، إذ تساءل عن السبب الذي قد يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى خيار حظر مستخدمين آخرين عوضًا عن خيار الكتم Mute.

ورحب بعض المستخدمين بتصريح ماسك، في حين أبدى آخرون اعتراضهم، إذ يرون خيار الحظر أحد خيارات الأمان الأساسية في المنصة منذ انطلاقها.

وتقول المنصة عبر إحدى صفحات الدعم والمساعدة إنها تتيح للمستخدمين مجموعة متنوعة من الأدوات للتحكم في تجربة الاستخدام بما في ذلك خيار الحظر.

وأضافت أن الحظر يساعد الأشخاص في منع حسابات محددة من التواصل معهم، أو رؤية منشوراتهم، أو متابعتهم، ويمكن للأشخاص حظر أي حساب، بما في ذلك الحسابات التي حظرتهم في وقتٍ سابق.

وخلافًا لذلك، يتيح خيار الكتم منع ظهور المنشورات فقط، ولا يمنع التواصل عبر الرسائل المباشرة، كما لا تكون الحسابات الأخرى على علمٍ بكونها مكتومة.

ويرى الكثير من المستخدمين ضرورة الإبقاء على خيار الحظر؛ لأنه في كثير من الأحيان يكون وسيلة فعالة لمنع الإساءة إليهم في المنصة.

وقد تتراجع إكس عن المضي قدمًا في إزالة خيار الحظر؛ كما فعلت في وقتٍ سابق بالتراجع عن إزالة الوضع النهاري والإبقاء على الوضع الليلي فقط داخل المنصة استجابةً لرغبة المستخدمين.

ويرى مختصون أن إكس لن يكون بمقدورها إزالة خيار الحظر، لأن آبل وجوجل تلزمان مطوري تطبيقات الشبكات الاجتماعية بتوفير هذا الخيار.