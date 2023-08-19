إكس تضيف قريبًا التحقق من الهوية

يبدو أن منصة إكس تطور ميزات جديدة للتحقق من الهوية بعد عدة أشهر من تفشي انتحال الهوية الذي أدى مؤقتًا إلى توقف خطط التحقق المدفوعة للشركة.

وتطور المنصة الآن ميزة تحقق إضافية تتطلب من المستخدمين تحميل نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة والتقاط صورة شخصية، وفقًا للقطات التي شاركها الباحث نيما أوجي.

واكتشف أوجي في وقت سابق من هذا الشهر شارة تم التحقق من الهوية عبر حساب إيلون ماسك، في حين توصل الآن إلى رسالة داخل التطبيق توضح بالتفصيل كيفية عمل الميزة، مما يشير إلى أن الإطلاق الرسمي أصبح وشيكًا.

وتقول الرسالة: “تحقق من حسابك من خلال تقديم بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية. تستغرق هذه العملية عادةً نحو 5 دقائق”، مما يوضح أن المستخدمين بحاجة إلى تقديم صورة لبطاقات هويتهم وصورة شخصية.

ويبدو أن إكس دخلت في شراكة مع شركة التحقق من الهواية Au10tix التابعة لجهة خارجية من أجل هذه الميزة. ويشير الوصف إلى أن المعلومات المشاركة للتحقق تراها Au10tix بالإضافة إلى إكس.

وتحتفظ إكس بصور الهوية، من ذلك بيانات المقاييس الحيوية، لمدة تصل إلى 30 يومًا، وتستخدم المعلومات لأغراض السلامة والأمن، من ذلك منع انتحال الهوية.

ويوضح الموقع الإلكتروني لشركة Au10tix أن عملية التحقق مدتها 8 ثوانٍ وتجري دون مشاركة بشرية جزئية وهي التقنية الأولى من نوعها لاكتشاف أنماط الاحتيال الاصطناعية على مستوى العالم. وعملت الشركة سابقًا مع شركات، مثل جوجل وباي بال وأوبر.

وتشير الميزة إلى أن إكس تبحث عن طرق جديدة لمكافحة انتحال الهوية عبر منصتها، التي تقدم في الوقت الحالي شارة التحقق لأي شخص يدفع مقابل اشتراك إكس بريميوم (المعروف سابقًا باسم تويتر بلو).

ولا تجري الشركة عمليات التحقق من الهوية، بالرغم من أنها نفذت بعض الإجراءات الوقائية، مثل ميزة المؤسسات التي تم التحقق منها.

ومع ذلك، فإن بعض منتحلي الشخصية ما زالوا قادرين على التسلل. كما استغل التحقق أيضًا من قبل العديد من المحتالين، لا سيما محتالو التشفير، الذين يستخدمون الرؤية الإضافية التي تأتي مع اشتراك إكس بريميوم لرفع مشاركاتهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت إضافة عمليات التحقق الاختيارية للهوية قد تؤدي إلى حل هذه المشكلات، ولكنها قد تجعل التعرف على بعض المحتالين ومنتحلي الهوية أسهل قليلاً.