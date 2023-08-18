هوندا تكشف عن Acura ZDX المدعومة من جوجل

كشفت شركة هوندا اليابانية في أسبوع مونتيري للسيارات عن Acura ZDX، وهي سيارة كهربائية متميزة يبلغ سعرها 60 ألف دولار مع عقل مدعوم من جوجل ومدى يبلغ 525 كيلومترًا بشحنة واحدة بالنسبة للمحرك الفردي الأساسي A-Spec

وتتطلع هوندا إلى إحداث تغييرات في سوق السيارات الكهربائية عبر هذا النموذج الذي يتوافق مداه مع مدى Model X من شركة تسلا، ولكنه أفضل من مدى Model Y، كما أنه يتماشى مع مدى F-150 Lightning و Mustang Mach-E من شركة فورد.

وتأتي ZDX كنتاج شراكة عمرها ثلاث سنوات مع جنرال موتورز، ومن المقرر تسليم الشحنات الأولى منها في أوائل عام 2024 مع بدء المبيعات السابقة في وقت لاحق من هذا العام، مع الإشارة إلى أن المبيعات عير الإنترنت حصريًا.

وتتاح السيارة بنوعين مختلفين، هما ZDX A-Spec و ZDX Type S، حيث من المتوقع أن يوفر النوع الأول 340 حصانًا، بينما يوفر النوع الثاني نحو 500 حصان بسعر يبدأ من 70 ألف دولار. ومن الجدير بالذكر أن ZDX A-Spec تحتوي على عجلات بقياس 20 بوصة، في حين تحتوي ZDX Type S على عجلات بقياس 22 بوصة.

وروجت هوندا لعدة أشهر للعديد من التفاصيل بشأن ZDX، لذلك كان من المعروف أن السيارة الكهربائية تحتوي على Android Auto وتطبيقات جوجل المضمنة وتكامل Apple CarPlay. كما تتضمن السيارة لوحة عدادات تعمل باللمس بقياس 11 بوصة للسائق وشاشة عرض مركزية بقياس 11.3 بوصة.

وتعتبر ZDX بمثابة النموذج الأول من Acura المزودة بنظام صوت Bang & Olufsen، الذي يأتي بشكل قياسي، وتحتوي على 18 مكبر صوت، بما في ذلك مضخم صوت. وتشمل ميزات السلامة تنبيهًا خلفيًا للمشاة ونظامًا مساعدًا للتوجيه في المنطقة العمياء.

كما تحتوي ZDX Type S على مثبت السرعة لمساعدة السائق أثناء الرحلات، حيث تسمح هذه الميزة بالقيادة الحقيقية دون استخدام اليدين عبر 640 ألف كيلومتر من الطرق المتوافقة. وعلاوة على ذلك، تتضمن ZDX Type S نظامًا للمساعدة التلقائية في ركن السيارة.

وعندما يتعلق الأمر بشحن البطارية، أعلنت الشركة في الشهر الماضي عن جهد مشترك مع ستة صانعي سيارات آخرين لبناء شبكة واسعة من 30 ألف محطة في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع افتتاح المواقع الأولى للمبادرة في الولايات المتحدة في الصيف المقبل.

وتلاحظ هوندا أيضًا أن Acura ZDX تدعم الشحن السريع، حيث إن الشحن لمدة 10 دقائق يضيف نحو 130 كيلومترًا من المدى لبطارية ZDX A-Spec.