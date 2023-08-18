مقارنة بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch6 و Galaxy Watch5  

أجرت سامسونج بعض التحسينات البسيطة في ساعة Galaxy Watch6 الجديدة مقارنة بطراز Galaxy Watch5، ومع أنك ستلاحظ أن التصميم متشابه إلى حد كبير، وخيارات الأحجام هي نفسها، لكن الفرق يكمن في المعالج وبعض الميزات التي حصلت على ترقية.

إليك مقارنة شاملة بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch6 و Galaxy Watch5 لتتعرف أوجه التشابه والاختلاف بينهما:

التصميم والحجم:

يبدو تصميم ساعة Galaxy Watch6 مشابهًا جدًا لتصميم ساعة Galaxy Watch5 التي صدرت العام الماضي، لكن هناك بعض الاختلافات الطفيفة. إذ تأتي الساعة الجديدة بهيكل أنحف قليلاً، ولها حافات أصغر والشاشة أكبر.

من حيث الأحجام، لديك خياران في كليهما، وهما: 40 أو 44 ملم، ويُعد مقاس 40 مم مناسبًا لمن لديهم معصم صغير ويفضلون ارتداء الساعات الصغيرة، وطراز 44 مم يناسب الذين لديهم معصم متوسط أو كبير ويفضلون الساعات الكبيرة.

يحتفظ تصميم Galaxy Watch6 أيضًا بواحدة من الميزات الرئيسية المتوفرة في الطراز السابق وهي طبقة الزجاج الياقوتي الموجودة في الجزء الأمامي والسفلي. وهو زجاج أكثر متانة من الزجاج العادي، وهو أفضل بنسبة 60% في مقاومة الخدوش.

الأداء والميزات:

تعمل ساعة Galaxy Watch6 بشريحة Exynos W930 من سامسونج، وهي أقوى من شريحة Exynos W920 الموجودة في ساعة Watch5.

إذ تعمل شريحة Exynos W920 بتردد 1.18 جيجاهرتز، وتعمل شريحة Exynos W930 في ساعة Watch6 بتردد 1.4 جيجاهرتز. بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 2 جيجابايت مقابل 1.5 جيجابايت في الطراز السابق، وهذه العوامل تجعل أداء Watch6 أكثر سلاسة.

تدعم كلتا الساعتين الإطار الرقمي فقط، ويمكنك استخدامه بتحريك إصبعك عبر حافة الساعة للتمرير بين عناصر الشاشة، ولكنه ليس بدقة الإطار المادي المتوفر في طراز Galaxy Watch6 Classic.

تحتوي كلتا الساعتين على ميزات لمراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع التمارين الرياضية، وتتبع النوم، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة، أبرزها: الكشف عن السقوط، واكتشاف عدم انتظام ضربات القلب وغيرها.

البطارية والشحن:

أضافت سامسونج بطاريات أكبر قليلاً في ساعة Galaxy Watch6، إذ يحتوي طراز 40 مم على بطارية أكبر بنسبة 6% تقريبًا مقارنة بالطراز السابق، وقد حصل طراز 44 ملم على تحسن في حجم البطارية بنسبة 3.6%.

إذ يضم طراز 40 مم بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة في Galaxy Watch6 بدلًا من سعة 284 ميلّي أمبير/ الساعة في الطراز السابق. ويضم طراز 44 مم بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة في Galaxy Watch6 بدلًا من سعة 410 ميلّي أمبير/ الساعة في Galaxy Watch5.

تدوم بطارية ساعة Galaxy Watch5 ليوم واحد، وتدوم البطارية في ساعة Watch6 لفترة أطول قليلاً من ذلك، ويمكن زيادة عمر البطارية في كلتا الساعتين بتعطيل ميزة (Always-on display).

السعر:

يبدأ سعر ساعة Galaxy Watch5 من 699 ريالًا سعوديًا، ويبدأ سعر ساعة Galaxy Watch6 من 1199 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

تتضمن ساعة Galaxy Watch6 تحديثات بسيطة مقارنةً بالطراز السابق، وقد تلاحظ أن التصميم متشابه جدًا، لكن الشاشة أكبر، والمعالج الأسرع سيحدث فرقًا في الأداء.

ولكن، إذا كنت تمتلك ساعة Galaxy Watch5 فلا يوجد أسباب قوية للترقية، أما إذا كنت تفكر في شراء ساعة ذكية جديدة من سامسونج فاختر Galaxy Watch6 الأحدث.