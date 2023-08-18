مايكروسوفت تزيل مقالًا كتبه الذكاء الاصطناعي

أوصى دليل السفر إلى أوتاوا من شركة مايكروسوفت السائحين بشكل بارز بزيارة بنك الطعام في العاصمة الكندية كمنطقة جذب سياحي، ولكن سرعان ما أزالت الشركة المقال الذي يحمل عنوان “هل أنت ذاهب إلى أوتاوا؟ إليك ما لا يجب أن تفوته”، حيث كان بنك الطعام هو التوصية الثالثة في القائمة خلف النصب التذكاري للحرب الوطنية وأعلى التوصية بالذهاب إلى لعبة هوكي أوتاوا سيناتورز.

ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن محتوى هذه المقالة غير مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي المعروف الآن على شكل النماذج اللغوية الكبيرة المشغلة لأدوات مثل روبوت دردشة Bing أو ChatGPT، وبدلاً من ذلك، كتبت المقالة من خلال مزيج من تقنيات الخوارزمية مع المراجعة البشرية.

وقال جيف جونز، أحد كبار المديرين في مايكروسوفت: “أزلنا هذه المقالة وتبين لنا أن المشكلة ناتجة عن خطأ بشري. لم يتم نشر المقال من قبل الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة. نحن نجمع بين قوة التكنولوجيا وخبرة محرري المحتوى لإبراز القصص. في هذه الحالة، كتب المحتوى من خلال مجموعة من التقنيات الخوارزمية مع المراجعة البشرية، وليس نموذج لغة كبير أو نظام ذكاء اصطناعي. نحن نعمل على ضمان عدم نشر هذا النوع من المحتوى في المستقبل”.

وظهر المقال قبل إزالته عبر Microsoft Start، خدمة الأخبار المجمعة بالذكاء الاصطناعي للشركة التي حلت محل Microsoft News في عام 2021، حيث سرحت مايكروسوفت في عام 2020 الصحفيين في Microsoft News و MSN، واستبدلتهم بالذكاء الاصطناعي.

وكتبت مايكروسوفت في صفحة نبذة عن برنامج Microsoft Start: “تمشط خوارزمياتنا يوميًا مئات الآلاف من المحتوى المرسل من شركاؤنا، حيث نعالجه لفهم أبعاد، مثل الحداثة والفئة ونوع الموضوع ومحتوى الرأي والشهرة المحتملة والنشر وفقًا لتفضيلات المستخدم، ويقترن هذا بالإشراف البشري للتأكد من أن المحتوى الذي نعرضه يتوافق مع قيمنا وأن المعلومات المهمة تظهر بشكل بارز في تجاربنا”.

ويحتوي كل قسم في المقالة على وصف نصي موجز لما يمكن أن تتوقعه من الوجهة. وتضمن ملخص مايكروسوفت بالنسبة لبنك الطعام وصفًا غريبًا بالنظر إلى سياق المكان الذي كان يتحدث عنه: “الأشخاص الذين يأتون إلينا لديهم وظائف وعائلات لدعمهم، بالإضافة إلى مصاريف يجب دفعها. الحياة صعبة بما فيه الكفاية. ضع في اعتبارك الذهاب إليه على معدة فارغة”.

وقالت سامانثا كوزيارا، مديرة الاتصالات في بنك الطعام في أوتاوا: “من الواضح أن عبارة المعدة الفارغة لم تمر على محرر بشري. لم نر شيئًا كهذا من قبل، ولكن مع ازدياد شعبية الذكاء الاصطناعي، لا أشك في زيادة عدد المراجع غير الدقيقة في قوائم مثل هذه. هذا يسلط الضوء على أهمية الباحثين والكتاب والمحررين البشريين”.

وانتقل ناشرون آخرون في الآونة الأخيرة إلى الذكاء الاصطناعي لتكملة عمل البشر أو استبداله، ولكن بنتائج سيئة في الكثير من الأحيان، حيث فشلت مقالة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي من منفذ Gizmodo في سرد أفلام حرب النجوم بترتيب زمني صحيح، بينما أصدر منفذ CNET تصحيحات لعشرات القصص المالية المليئة بالأخطاء والمكتوبة بالذكاء الاصطناعي، في حين استخدمت BuzzFeed، مثل مايكروسوفت، الذكاء الاصطناعي لكتابة أدلة السفر.