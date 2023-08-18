مايكروسوفت تخطط لخدمة ذكاء اصطناعي مع Databricks

ربطت مايكروسوفت نفسها بشركة OpenAI عندما يتعلق الأمر ببيع الذكاء الاصطناعي القادر على فهم اللغة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وملخصات الاجتماعات.

ويبدو أن عملاقة البرمجيات وجدت الآن شريكًا ثانيًا تعتمد عليه في سباق الذكاء الاصطناعي يتمثل في شركة Databricks، وهي منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي تنصب نفسها كشركة منافسة لشركة OpenAI.

وتخطط مايكروسوفت لبدء بيع إصدار جديد من برنامج Databricks الذي يساعد العملاء في إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأعمالهم.

ويساعد برنامج Databricks، الذي تخطط مايكروسوفت لبيعه من خلال بنيتها التحتية السحابية السحابي Azure، الشركات في صنع نماذج الذكاء الاصطناعي من الصفر أو إعادة توظيف النماذج المفتوحة المصدر كبديل لترخيص النماذج المملوكة لشركة OpenAI.

ويسمح ذلك لمايكروسوفت بتقديم أدوات التعلم الآلي وتحليلات البيانات الخاصة بشركة Databricks لعملاء Azure كجزء من خدماتها السحابية.

وتوفر Databricks منصة لتحليل البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على بناء نماذجها للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن هذه الصفقة تتناقض مع نهج OpenAI لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي مملوكة لها وترخيصها لشركاء مثل مايكروسوفت.

و تهدف مايكروسوفت من خلال تقديم برنامج Databricks عبر Azure إلى تلبية طلب المؤسسات المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة. ويتيح ذلك للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المصممة خصيصًا لاحتياجاتهم للعمل.

واستثمرت عملاقة البرمجيات بقوة في توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها، ويؤدي دمج Databricks وبيعها عبر Azure إلى تعزيز قدرتها على توفير حلول الذكاء الاصطناعي لعملائها التجاريين.

وتعتمد هذه المبادرة الجديدة على شراكة مايكروسوفت الحالية مع Databricks، حيث أعلنت الشركتان في عام 2018 عن تعاون لجلب تحليلات البيانات ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Databricks إلى Azure كخدمة.

ويؤدي بيع Databricks مباشرة من خلال Azure إلى تسهيل الوصول إلى برنامج الذكاء الاصطناعي لقاعدة عملاء السحابة من مايكروسوفت.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر يوليو عن إيرادات تجاوزت 30 مليار دولار من الخدمات السحابية، التي تشمل منتجات الخادم والخدمات السحابية، مما عزز مكانتها كثاني أكبر مزود سحابي بعد AWS.

ووضعت الشركة في شهر يوليو خطة إنفاق قوية لتلبية الطلب على خدماتها للذكاء الاصطناعي، وتعمل مع OpenAI عن كثب على Microsoft 365 و Windows و Bing، وبدأت في دمج وظائف الذكاء الاصطناعي عبر منتجاتها، مثل Azure و GitHub والعديد من أدوات المطورين.