مايكروسوفت تحدد موعد «حدثها الخاص» القادم

بدأت شركة مايكروسوفت إرسال بطاقات دعوة إلى وسائل الإعلام لـ «حدث خاص» سوف يُقام في مدينة نيويورك الشهر المقبل.

وكُتب على بطاقة الدعوة ما يلي: «دوِّن في تقويمك أنه سيُعقد في يوم الخميس، 21 أيلول/ سبتمبر، 2023، حدث خاص من مايكروسوفت».

وبالنظر إلى أن عملاقة التقنية الأمريكية اعتادت عقد حدثها الخاص بأجهزة (سيرفس) Surface في شهر أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، فمن المرجح أن تُخصِّص الحدث المقرر للكشف عن منتجات جديدة.

ويُشاع منذ مدة أن مايكروسوفت تعمل على حاسوب (سيرفس جو 4) Surface Go 4، و(سيرفس لابتوب إستديو 2) Surface Laptop Studio 2، و(سيرفس لابتوب جو 3) Surface Laptop Go 3؛ لإطلاقها في خريف 2023.

وأفاد موقع (ويندوز سنترال) Windows Central، المتخصص في أخبار مايكروسوفت، حديثًا بأن حاسوب (سيرفس لابتوب إستديو 2) المُحدَّث سوف يُشحن مع أحدث معالجات إنتل، وإصدار أقوى من وحدة لمعالجة الرسومات GPU، ومجموعة محسنة من المنافذ.

ويُقال أيضًا إن مايكروسوفت أجّلت إطلاق (سيرفس جو 4) Surface Go 4 مع معالج (آرم) ARM لصالح معالج من شركة إنتل.

ويُشاع أن حاسوب (سيرفس جو 3) المرتقب سوف يأتي مع الجيل الثاني عشر من معالجات شركة إنتل، وتكوين أساسي مُحسن.

وسيكون «حدث مايكروسوفت الخاص» الأول لها منذ تغيير محفظتها من الأجهزة وسط عملية التسريح الجماعية التي نفذتها في وقت سابق من هذا العام. وأسفرت تلك التغييرات عن إلغاء إطلاق فأرات ولوحات مفاتيح وكاميرات ويب تحمل علامة مايكروسوفت التجارية، لتركز مايكروسوفت بدلًا منها في أجهزة (سيرفس).

وقد يتضمن الحدث أيضًا تفاصيل بشأن تحديث ويندوز 11 الكبير التالي، خاصةً بعد أن أعلنت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإصدار تحديث أيلول/ سبتمبر لنظام التشغيل ويندوز 11 مع دعم أصلي للملفات المضغوطة RAR و 7-Zip، وصفحة إعدادات رئيسية جديدة، ووصول مبكر إلى مساعدها الذكي (ويندوز كوبايلت) Windows Copilot.