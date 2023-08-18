فيفو تطلق هاتف vivo Y77t لذوي الدخل المحدود

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي الجديد (فيفو واي77تي) vivo Y77t الذي يقدم مواصفات قوية نسبيًا مع أنه موجه لذوي الدخل المحدود.

ويحتوي الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.98 ملم ويزن 190 جرامًا، على شريحة ثمانية النوى من نوع (دايمنسيتي 7020) Dimensity 7020 المصنوعة بتقنية 6 نانومتر وتعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز.

ويقدم (فيفو واي77تي) ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر4إكس) LPDDR4X بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 2.2) UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واطًا.

ويقدم (فيفو واي77تي) شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمقاس 6.64 بوصات وبدقة 2,388×1,080 مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.9:9، ومعدل تردد عالٍ قدره 120 هرتزًا، ومعدل تباين قدره 1500:1.

وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، أما الكاميرات الخلفية فهما اثنتان، تأتي الرئيسية منهما بدقة 50 ميجابكسل، وتأتي الأخرى بدقة 2 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (أوريجين أو إس 3) OriginOS 3 الخاصة بشركة فيفو.

هذا، ويتوفر هاتف (فيفو واي77تي) بثلاثة ألوان، هي: الذهبي، والأسود، والأخضر، وهو متاح للشراء في الصين بسعر يعادل 190 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت لخيار 220 دولارًا أمريكيًا.