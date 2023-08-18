سامسونج تطرح الجيل الثاني من جهاز العرض Freestyle

بدأت سامسونج طرح الجيل الثاني الجديد من جهاز العرض الخاص بها Freestyle، وهو متاح للشراء حاليًا بسعر 800 دولارًا؛ أي أقل بنحو مئة دولارٍ مقارنةً بالإصدار الأول.

وينتمي الجهاز إلى فئة أجهزة العرض المنزلية، ويتيح عرض المحتوى وتشغيل الألعاب بجودة عالية ومساحة كبيرة على الحوائط والأسقف تبدأ من 30 إنشًا وتصل إلى مئة إنشٍ، كما يحتوي على سماعة مدمجة، مع إمكانية الربط مع الهاتف الذكي، والتحكم في الجهاز عبر الأوامر الصوتية.

ويعمل جهاز Freestyle بنظام تايزن، وهو نظام التشغيل نفسه المتوفر في أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج، لذا يُعد الجهاز بديلًا عن أجهزة التلفاز وشاشات العرض.

وتقول سامسونج إن الجيل الثاني الجديد من جهاز Freestyle يأتي مع تحسينات في الذاكرة العشوائية، لتتيح تشغيل واجهة النظام على نحو أكثر سلاسة، إذ كان يُعاب على الجيل الأول من الجهاز بطء نظام التشغيل، لذا فإن هذا التحسن تحديدًا يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

ويتيح نظام التشغيل في الجهاز إمكانية وصول المستخدمين مباشرةً إلى خدمات الألعاب السحابية مثل مايكروسوفت إكس بوكس وإنفيديا وغيرها من الخدمات المشابهة، كما يمكن توصيل أذرع التحكم بالألعاب بالجهاز.

وكانت سامسونج قد كشفت عن الجهاز سابقًا مطلع العام الجاري ضمن مشاركة الشركة في فعاليات مؤتمر CES 2023 التقني.

وتوفر سامسونج عددًا من الملحقات للجهاز مثل حافظة للجهاز، وبطارية إضافية خارجية تتيح استخدام الجهاز خارج المنزل.