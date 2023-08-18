خرائط جوجل تكف عن إظهار محطات الوقود لفئة من المستخدمين

أكدت شركة جوجل تقريرًا نشر هذا الأسبوع بأن خرائطها قلّلت من ظهور محطات الوقود في قائمة فئات نقاط الاهتمام لمالكي السيارات الكهربائية أثناء استخدام نظام التشغيل الخاص بالسيارات (أندرويد أوتو) Android Auto.

وقالت الشركة لموقع (ذا فيرج) The Verge التقني إنها بدأت هذه التغييرات لسائقي المركبات الكهربائية منذ عام 2022.

وقالت المتحدثة باسم جوجل (بيرل شو) للموقع: «لمساعدة الأشخاص في الحصول على أكثر المعلومات صلة حين التنقل، أتحنا العام الماضي لسائقي المركبات الكهربائية القدرة على رؤية اختصار لمحطات الشحن بدلًا من محطات الوقود في خرائط جوجل لنظام أندرويد أوتو».

وأضافت شو أن الميزة أُتيحت أيضًا للمركبات المجهزة ببرنامج (جوجل المُضمَّن للسيارات) منذ عام 2020.

وأرسلت شو إلى الموقع قائمة بالإمكانات جميعها التي تركز في المركبات الكهربائية ضمن خرائط جوجل، وهي: توفير مواقع منافذ الشحن في الوقت الفعلي، وعوامل تصفية لسرعات الشحن ونوع القابس، كما تتيح أيضًا إضافة محطات الشحن إلى الرحلات، وعرض محطات الشحن في نتائج البحث.

ومع أنه لدى سائقي المركبات الكهربائية القدرة على إخفاء محطات الوقود لصالح محطات الشحن منذ العام الماضي، يبدو الآن أن الأمر أصبح أكثر وضوحًا للمستخدمين.

ويُشار إلى أن استخدام المركبات الكهربائية يشهد ارتفاعًا حول العالم، ومن ذلك: المركبات التي تحتوي على برامج جوجل المدمجة، مثل: (بولستار 2) Polestar 2، و(فولفو إكس سي 40 ريتشارج) Volvo XC40 Recharge، و(كاديلك ليريك) Cadillac Lyriq، والسيارة المرتقبة (أكورا زد دي إكس) Acura ZDX.

ولكن معظم المركبات الكهربائية لا تعمل على برامج جوجل المضمنة. ومع أن شركات، مثل: (جنرال موتورز) تُبدي لامبالاة متعمدة لنظام أندرويد أوتو من جوجل، وكاربلاي من آبل، فإن العديد من سائقي المركبات الكهربائية يعتمدون على نظام الإسقاط من الهاتف إلى السيارة.