جوجل تلغي أجهزة كروم بوك للألعاب مع رسومات إنفيديا

تشير الأنباء إلى أن شركة جوجل قد ألغت العديد من مشاريع تطوير حواسيب كروم بوك المزودة بوحدات معالجة الرسومات من شركة إنفيديا، وذلك وفقًا للتعليمات البرمجية المكتشفة حديثًا، التي أوضحت إلغاء العديد من اللوحات الرئيسية لنظام التشغيل ChromeOS.

وتشترك هذه اللوحات الرئيسية الملغاة، Agah و Hades و Herobrine، في أنها مصممة لدعم وحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، الأمر الذي يمثل خيبة أمل لعشاق ChromeOS الذين كانوا ينتظرون منتجات الألعاب الفائقة القوة من جوجل.

وتشير مواصفات Agah و Hades و Herobrine بوضوح إلى أنها مخصصة لأجهزة كروم بوك المزودة بوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا. وينطبق هذا الإلغاء على أي نماذج محددة من أجهزة كروم بوك يُتوقع أن تستخدم هذه اللوحات الرئيسية أيضًا.

ويأتي ذلك بعد أن أشارت جميع الدلائل في العام الماضي إلى أن عام 2023 قد يكون مميزًا لألعاب ChromeOS، حيث ذكرت التقارير أن أجهزة كروم بوك الداعمة لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا كانت قيد التطوير.

كما أعلن العديد من المصنعين في شهر أكتوبر عن حواسيب كروم بوك تركز على الألعاب مع وحدات معالجة الرسومات المدمجة، مما منح عشاق الألعاب عبر حواسيب كروم بوك الكثير من الأمل، ولكن يبدو أن تلك الآمال قد تبددت.

وبالرغم من إغلاق خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia، كان هناك بعض الحماس بين المجتمع لمنصات، مثل Steam و GeForce Now، المثبتة سابقًا عبر حواسيب كروم بوك التي تركز على الألعاب والتي أعلن عنها في شهر أكتوبر.

وتوفر الرسومات المدمجة تجربة ألعاب مرضية للعديد من الألعاب، ولكنها تعاني من محدودية الأداء، مع وجود قيود عندما يتعلق الأمر بتشغيل الألعاب الثقيلة بأقصى إعدادات ودقة.

ومع ذلك، لا تزال هناك خيارات متاحة للمهتمين بألعاب ChromeOS. وبالرغم من أن هذه الخيارات لا تتمتع بمزايا وحدة معالجة الرسومات المنفصلة، إلا أن هناك أجهزة كروم بوك توفر شاشة بدقة QHD وبمعدل تردد 120 هرتز ولوحة مفاتيح تعمل باللمس، مما يتيح تجربة ألعاب سحابية قوية.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إلغاء أجهزة كروم بوك المفترض تزويدها بمعالج Snapdragon 7c+ Gen 3 من شركة كوالكوم، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان توقع مستقبل الألعاب عبر أجهزة كروم بوك دون خيارات إنفيديا.