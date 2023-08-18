جوجل تتيح ميزة تنسيق النصوص في تطبيق الملاحظات Keep

بدأت جوجل إتاحة ميزة تنسيق النصوص في تطبيق الملاحظات الخاص بها “كيب Keep” لمستخدمي أندرويد.

ورُصدت الميزة الجديدة في النسخة الأخيرة من التطبيق، حيث سيرى المستخدمون لافتة في الصفحة الرئيسية تفيد بتوفر الميزة الجديدة في الملاحظات الجديدة، كما ستُفعل الميزة في الملاحظات الموجودة بالفعل خلال الأسابيع المقبلة.

وسيلاحظ المستخدمون وجود شريط يضم بعض الأدوات الأساسية لتنسيق النصوص، ومنها تحديد عناوين فرعية H1 و H2، وتغيير حجم النص Aa، بالإضافة إلى جعله سميكًا أو مائلًا، أو وضع خط تحت النص أو عليه، كما هو الحال في تطبيقات تحرير النصوص.

وباتت الميزة تنسيق النصوص متاحة في النسخة التي تحمل رقم 5.23.322.05 من تطبيق جوجل كيب Keep في أندرويد، وستتوفر تدريجيًا للمستخدمين تدريجيًا عبر متجر جوجل بلاي.

وأضافت جوجل أيضًا ميزة “الإصدارات السابقة Version History” لخدمة الملاحظات، وهي تتيح استعراض نسخًا سابقة من الملاحظات، وهي متاحة حاليًا قيد التجربة من خلال نسخة الويب.

وكانت جوجل قد أطلقت في الآونة الأخيرة نسخة جديدة من تطبيق الملاحظات للساعات الذكية العاملة بنظام “وير أو إس”، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق مصغر “ويدجت” جديد في نظام أندرويد، فضلًا عن تحسين واجهة التطبيق في الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي وأجهزة كروم بوك.

جدير بالذكر أن جوجل Keep هي خدمة للملاحظات وإدارة المهام، تتيح للمستخدمين إنشاء ملاحظات نصية مع إضافة صور وقوائم للمهام، وتنظيمها ومشاركتها عبر الأجهزة المختلفة، ويمكن الوصول إليها عبر المتصفح الويب وتطبيقات الهواتف الذكية في نظامي أندرويد و iOS.