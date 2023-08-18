ثردز تقتبس ميزتين أخريين من إكس (تويتر سابقًا)

أضافت خدمة التواصل الاجتماعي النصية (ثردز) Threads ميزتين جديدتين تركزان في المنشورات المعاد نشرها، وذلك في خطوة جديدة تجعل المنصة أشبه بإكس (تويتر سابقًا)، التي أُطلقت أصلًا لسحب البساط من تحتها.

وأعلن رئيس خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، التابعة لشركة ميتا والتي تقوم عليها المنصة الجديدة، (آدم موسيري)، الميزة في منشور له عبر (ثردز) يوم الخميس.

وقال (موسيري): «هناك تحديثان صغيران لـ (ثردز) يجدر بنا ذكرهما: نحن نطرح علامة تبويب جديدة للمنشورات المعاد نشرها في ملفك الشخصي حتى تتمكن من رؤية كل منشورات (ثردز) التي أعدت نشرها في مكان واحد».

وأضاف (موسيري) أن منصة التواصل الاجتماعي، التي أُطلقت لعموم المستخدمين مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي، أضافت أيضًا المنشورات المعاد نشرها في تبويب (مُتابَعون). وشدد على أن هذه الميزة جاءت بناءً على طلب المستخدمين.

وتأتي الميزتان الخاصتان بالمنشورات المعاد نشرها بعد أن أتاحت (ثردز) في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الجاري إمكانية مشاركة منشور في الرسائل المباشرة في إنستاجرام، وطريقة جديدة لإضافة نص مخصص إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تُضمَّن في المنشورات، بالإضافة إلى زر جديد للإشارة بسهولة إلى حساب شخص ما في منشورات (ثردز).

وتمكنت منصة (ثردز) من تحقيق نجاح هائل لصالح إنستاجرام وميتا، فبعد خمسة أيام فقط من إطلاقها، جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك.

ومع ذلك، أظهرت البيانات من شركتي الأبحاث (سنسور تاور) Sensor Tower و(سيميلرويب) Similarweb أن الخدمة شهدت بعض التراجع في النمو والتفاعل في الأسبوع التالي.

وقال زوكربيرج نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي للموظفين إن المسؤولين في الشركة يركزون بشدة في زيادة الاحتفاظ بمستخدمي (ثردز)، وذلك بعد أن فقدت المنصة أكثر من نصف مستخدميها في الأسابيع التي أعقبت إطلاقها الذي أحدث ضجة كبيرة.