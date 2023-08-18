تيليجرام ويب تتيح العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين

أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام العديد من الميزات الجديدة في نسخة الويب، احتفالًا بمرور عشر سنوات على إطلاق التطبيق.

وتعمل نسخة “تيليجرام ويب” عبر متصفح الإنترنت مباشرةً في مختلف الأجهزة دون الحاجة إلى تنزيل أو تثبيت التطبيق.

وتتوفر خدمة “تيليجرام ويب” بعدة إصدارات تحمل حروف K و Z بالإضافة إلى إصدار A الذي أطلقته الشركة مؤخرًا برقم 10.0.

ويحمل إصدار تيليجرام ويب A العديد من الميزات الجديدة، وفي مقدمتها ميزة القصص التي تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع جهات الاتصال لديهم لفترة قصيرة، مع خيارات مشاركة مختلفة، وأدوات متنوعة للتحرير، وإمكانية الاحتفاظ بالقصص على نحو دائم في الملف الشخصي.

وأضافت تيليجرام ميزة القصص إلى كافة مستخدمي التطبيق الخاص بها قبل أيام، بعد أن كانت مقتصرة فقط على مشتركي النسخة المأجورة “تيليجرام بريميوم”.

وحسنت الشركة أداء الإصدار الجديد للعمل بسرعة وتحميل المحادثات بسلاسة مع استهلاك أقل للذاكرة العشوائية، كما أعيد تصميم المكالمات الجماعية.

وبات بإمكان المستخدمين تخصيص وقت محدد لكتم الإشعارات من محادثة بعينها، ومعرفة موعد قراءة الرسائل في المجموعات، كما أضيفت مجموعة جديدة من الوجوه التعبيرية والملصقات المتحركة.

وأصلحت تيليجرام بعض المشكلات كالتوقف عند التمرير، وصعوبة إرسال الرسائل عند تحميل الملفات، كما بات الإصدار أكثر توافقية مع أجهزة آيباد.

ويمكن للمستخدمين تجربة الإصدار الجديد من تيليجرام ويب “Telegram Web A” بما يحتويه من مزايا جديدة من خلال هذا الرابط.