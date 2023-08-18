إطلاق RAZER BLACKWIDOW V4 75%.. ذروة لوحات مفاتيح الألعاب القابلة للتخصيص 

أطلقت شركة (Razer) لوحة المفاتيح المبتكرة (Razer BlackWidow V4 75%)، التي صُممت للاعبين المتحمسين الذين يطلبون تخصيصًا لا مثيل له، فاللوحة تمثل أعجوبة ميكانيكية قابلة للتبديل السريع لا تبرز فقط ميزات الألعاب، ولكن تؤكد أيضًا تجربتها العميقة المتعلقة باللمس والسمع.

وتجسيدًا للتناغم المثالي بين دقة الألعاب والتخصيص، تتميز لوحة المفاتيح هذه بهيكل قوي مصنوع من الألومنيوم، ولوحة مثبتة على حشية، ومفاتيح مزودة بمآخذ قابلة للتبديل السريع، ومفاتيح ميكانيكية لمسية جديدة كليًا، وإضاءة ساطعة من Razer Chroma RGB لتجربة لا مثيل لها في فئة خاصة بها.

وفي هذا الصدد؛ صرَّح باري أوي، رئيس قسم ألعاب الحاسوب لدى شركة Razer: “إن BlackWidow V4 75% هي نتيجة إدراك Razer لمتطلبات مجتمع اللاعبين، ودمج التخصيص مع الألعاب بسلاسة، ويُتيح تصميمها القابل للتبديل السريع، المقترن بمفاتيح ميكانيكية متميزة وإضاءة Chroma RGB قابلة للتكيف، للاعبين القدرة على تصميم لوحة مفاتيح فريدة حقًا لتناسب احتياجاتهم”.

ويتميز الابتكار الرائع والفريد من نوعه القابل للتبديل السريع بمفاتيح ميكانيكية Next-Gen Razer Orange تعمل باللمس من شركة Razer.

وتتوفر لوحة (Razer BlackWidow V4 75%) بلونين هما: الأسود والأبيض، وتوفر توافقًا مع مفاتيح ذات 3 أو 5 سنون لمزيد من التخصيص. ويمكّن تصميم لوحة الدارة المطبوعة المزودة بالمقبس المبتكر المستخدمين من التبديل السلس للمفاتيح المحملة سابقًا مع اختيارهم للبدائل الميكانيكية، مما يمنحهم التحكم المطلق في ملمس لوحة المفاتيح واستجابتها.

تتميز اللوحة بكونها مزودة بمفاتيح (Orange Tactile Mechanical Switches Gen-3) تعمل باللمس جديدة تمامًا من شركة Razer، وتتميز بدعمها ملف صوتي أنقى يتردد صداها مع كل ضغطة مفتاح. وتتطابق تلك التحسينات والتطويرات على مر الأجيال السابقة مع الرغبة في الحصول على خاصية لمس أفضل يتوق إليها اللاعبون المعاصرون.

ديناميكيات الطباعة ودقة الصوت الفائقة:

صُممت لوحة المفاتيح (BlackWidow V4 75%) بدقة متناهية بلوحة مثبتة على حشية FR4، وتتميز بطبقتين من الإسفنج الذي يعمل على إخماد الصوت. وتوضع طبقة واحدة بين لوحة الدارة المطبوعة معززة بشريط لاصق ولوحة FR4، بينما تُضاف الطبقة الأخرى في أسفل الغطاء لتقليل الضجيج والصدى غير المرغوب فيهما.

وتكون المثبتات المثبتة على اللوحة أيضًا مشحمة في المصنع بشكل مثالي لسهولة التنقل بين المفاتيح مع تقليل أي أصوات صاخبة غير مرغوب فيها بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، صُممت لوحة الدارة المطبوعة الخاصة بلوحة المفاتيح هذه أيضًا لدعم مثبتات البرغي إذا اختار المستخدمون تبديل مثبتات أدوات الضبط. على هذا النحو، توفر لوحة (BlackWidow V4 75%) ضغطات مفاتيح خفيفة ومتوازنة يتردد صداها بصوت كامل ومرضٍ، مما يوفر تجربة كتابة لا مثيل لها.

مدمجة ببراعة مع Chroma RGB مذهلة ورائعة:

يضمن التصميم البسيط للوحة المفاتيح بنسبة 75% تحكم اللاعبين في جميع المفاتيح الأساسية مع الحصول على أقصى مساحة للتحريك بالماوس. تتميز اللوحة بأنها مغلفة بإطار قوي من سبائك الألومنيوم 5052، وتعزز الاستمرارية في اللعب دون المساس بالعوامل الجمالية، كما أنها مكبرة من خلال (Razer Chroma RGB) مع إضاءة سفلية من جانبين وإضاءة خاصة لكل مفتاح، وسيؤدي ذلك إلى تحويل أي ساحة معركة إلى تحفة فنية.

ميزات الألعاب الاستثنائية:

تُتيح الأسطوانة المتعددة الوظائف ومفاتيح الوسائط للاعبين الاستمتاع بالراحة بالنسبة لجميع متطلبات وسائل الترفيه. وتكون (BlackWidow V4 75%) في جوهرها عبارة عن لوحة مفاتيح مليئة بميزات الألعاب المتميزة بما يشمل: معدل اقتراع يصل إلى 8000 هرتز ومفاتيح قابلة للبرمجة بالكامل عبر Razer Synapse، و Doubleshot ABS Keycaps، و N-key rollover، و anti-ghosting.

وقد صُنعت لوحة (BlackWidow V4 75%) استنادًا إلى متطلبات مجتمع اللاعبين واحتياجاته، فهذه اللوحة تمثل استجابة شركة Razer للطلب الجماعي للاعبين في جميع أنحاء العالم. وتؤكد جميع التفاصيل الخاصة بلوحة المفاتيح هذه على دافع شركة Razer المستمر لتمكين مجتمعها لاستخدام الأدوات الأساسية في الابتكار.

وباعتبارها أحدث أسطورة في BlackWidow V4 pantheon، التي تفتخر بالفعل بعمالقة مثل: BlackWidow V4 Pro، و BlackWidow V4، والأخير BlackWidow V4 X، تُعد لوحة المفاتيح هذه بمثابة منارة تُجسد التزام شركة Razer. وتمثل كل ضغطة مفتاح تأكيدًا على وعدها بتقديم تجارب ألعاب لا مثيل لها مصممة بدقة وجودة وشيء من الجرأة.

السعر والتوّفر:

تتوفر لوحة (Razer BlackWidow V4 75%) الآن بسعر 189.99 دولارًا أمريكيًا أو 219.99 يورو في موقع Razer الإلكتروني ولدى متاجر (Razer) والموزعين المعتمدين.

وسيتوفر الإصدار باللون الأبيض ابتداءً من منتصف سبتمبر 2023 بسعر 199.99 دولارًا أمريكيًا أو 229.99 يورو.