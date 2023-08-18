أمازون تختبر تقييمات جديدة يصعب قراءتها

تختبر شركة أمازون تغييرًا طفيفًا في طريقة تقديم تقييمات المنتجات عبر أسلوب جديد لإظهار تقييمات النجوم للمنتجات في نتائج البحث التي يصعب تحليلها في لمحة.

وبصفتها عملاقة التجارة الإلكترونية، فإن تطبيق أمازون للتسوق عبر الإنترنت يعاني من العديد من المشاكل في الحفاظ على التعليقات الأصيلة.

ويستخدم البائعون كل الحيل الممكنة لتحريف تقييمات المنتجات لصالحهم، أو لمجرد تزويرهم بشكل مباشر وتحقيق المزيد من المبيعات.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على أصالة المراجعات والتقييمات لا يقل أهمية عن تمثيلها بدقة للمستهلك.

وتعرض أمازون عادةً تقييمات المنتج في نتائج البحث عبر مقياس من خمس نقاط، ممثلة بصريًا بنجوم صفراء بجانب صورة العنصر. ويُحسب التصنيف كمتوسط مرجح لجميع التصنيفات النجمية التي حصل عليها المنتج.

ونتيجة لذلك، إذا كان العنصر يحتوي على سبعة تصنيفات من فئة الخمس نجوم وعدد متساوٍ من التقييمات بنجمة واحدة، فإن المتوسط المعروض يكون قريبًا من 3 نجوم، بناءً على 14 تصنيفًا.

وتشير وثائق دعم الشركة إلى أن التصنيفات ليست متوسطًا بسيطًا. وبدلاً من ذلك، تُحسب باستخدام نموذج التعلم الآلي الذي يضيف وزنًا إلى عوامل مثل حداثة التقييم، والتحقق من حالة الشراء، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، تختبر أمازون مؤخرًا نظامًا جديدًا للتصنيف عبر موقع الويب والتطبيق، حيث استبدلت متوسط تصنيف النجوم المرجح بنجمة صفراء واحدة، مع الإشارة إلى النسبة المئوية لتصنيفات الخمس نجوم بين جميع التقييمات.

وعندما تتصفح نتائج البحث في ظل النظام الجديد، تعرض لك أمازون متوسط تقييم النجوم كرقم، ومن ثم نجمة ذهبية واحدة، ومن ثم ما هي النسبة المئوية للمراجعات التي تكون خمس نجوم بين قوسين بجوار النجمة.

ويظهر هذا التصميم المختلف في تطبيق أمازون للأجهزة المحمولة في الهند وألمانيا، إلى جانب موقع أمازون العالمي عند الوصول إليه من ألمانيا.

ويتخلص هذا التغيير من الإحصائيات القابلة للرؤية بسهولة لحجم التقييمات لصالح النسبة المئوية لعدد النجوم الخمس.

ومن الواضح أن النظام الجديد يبرز المنتجات بناءً على النسبة المئوية لمراجعات الخمس نجوم وحدها، ولا يخبرك ما إذا كانت التقييمات الأخرى إيجابية بالمثل أو سلبية. كما أنه يسهل على البائع الحصول على ما يكفي من تقييمات الخمس نجوم لمواجهة أي ردود سلبية حقيقية.

ولم يؤكد بيان صادر عن أمازون أنها تجري التغييرات الموضحة، ولكنها تركت احتمال حدوث ذلك مفتوحًا. وقالت ماريا بوشتي، المتحدثة باسم أمازون: “نحن نبتكر دائمًا نيابة عن العملاء لتقديم تجربة التسوق الأفضل الممكنة”.