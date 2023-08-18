ألمانيا ماضية في إزالة منتجات هواوي

قالت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، لصحيفة هاندلسبلات في مقابلة: “يجب أن يبتعد مزودو خدمات الاتصالات عن استخدام مجموعة اتصالات هواوي عندما تشكل مخاطر أمنية”، حيث تدعو الحكومة الألمانية إلى إنهاء اعتماد مشغلي الاتصالات الوطنية على معدات الجيل الخامس الصينية.

وأضافت فيزر: “التكلفة العالية لإزالة المكونات الصينية من شبكة الاتصالات في البلاد لن تردعها إذا كانت في مصلحة الأمن القومي. المخاطر معروفة منذ فترة طويلة، وحذرت سلطاتنا الأمنية مرارًا من التبعية من جانب واحد. وأعتقد أن مقدمي الخدمة لديهم الوقت الكافي للتكيف مع هذا”.

كأكبر اقتصاد في أوروبا، لا تزال ألمانيا تعتمد بشدة على الصين لشبكات الاتصالات، وأثار تردد الحكومة في فرض قيود صارمة على استخدام هواوي في السنوات الماضية غضب واشنطن ومسؤولي الأمن الآخرين.

وتفرض برلين عمليات تفتيش أمنية جديدة على التكنولوجيا الصينية في شبكات الاتصالات، حيث أعلنت الوزيرة الألمانية في شهر مارس فحصها لجميع المكونات التي لها آثار أمنية من موردي الاتصالات الصينيين، هواوي و ZTE، والتي نشأت جزئيًا بسبب المخاوف بشأن جزء غير معروف من تقنية هواوي من المفترض أن يتحكم في استهلاك الطاقة.

وقال فيزر: “نحظر المكونات التي توجد بها مخاطر أمنية جسيمة”، مضيفة أن الحكومة ما زالت تقيم المخاطر. ولطالما واجهت أي قيود على استخدام معدات هواوي مقاومة من مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين، مثل دويتشه تليكوم، التي تخشى أن يؤدي الاستغناء عن بائعي الاتصالات الصينيين إلى زيادة تكلفة بناء الشبكات الجديدة والحفاظ على الشبكات الحالية بشكل كبير.

وتجاهلت دويتشه تليكوم في عام 2019 التحدي المتزايد ضد هواوي، وأبرمت صفقة مع الشركة الصينية إيذانا ببدء علاقة مميزة. ووافقت هواوي على اتخاذ تدابير لتجنب تعطل سلسلة التوريد بسبب الإجراءات الأمريكية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الأضرار والتأخيرات المحتملة.

وقال ستيفان بروشيو، المتحدث باسم شركة دويتشه تليكوم: “يعرض التوقف القصير المدى تغطية الهاتف المحمول وتوسعها للخطر لسنوات قادمة”، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في إزالة هواوي من الشبكة الأساسية في عام 2019 وهي تعتمد على استراتيجية البائعين المتعددين في مشترياتها التكنولوجية.

وقالت فيزر عن هذه الحجج: “حجة التكلفة لا تخدعني”، مشددًة على أنه إذا كانت هناك مخاطر أمنية خطيرة، فإنه يجب على مشغلي الشبكات التصرف.

وتأتي تصريحات الوزيرة الألمانية بعد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية في شهر يونيو ضغط على الدول الأعضاء لتكثيف التحركات ضد مزودي الجيل الخامس الصينيين الذين يحاججون بأن مجموعاتهم للجيل الخامس تشكل مخاطر أعلى من الناحية المادية مقارنة بمعدات المنافسين الأوروبيين.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى تبني معظم دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تشريعية تسمح للأجهزة الأمنية بعرقلة العقود مع الموردين الأجانب، ولكن عشرة منها فقط فرضت مثل هذه القيود.

كما دعت الوزيرة الألمانية فيزر إلى مزيد من التعاون بين هيئات مراقبة الأمن السيبراني، وقالت: “التواصل الوثيق للغاية بين السلطات الأمنية أمر ضروري خاصةً عندما تتجسس الصين على الاقتصاد”.