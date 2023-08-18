أبرز تطبيقات الجدولة للطلاب في عام 2023

تتيح أفضل تطبيقات الجدولة للطلاب تتبع المهام الأكاديمية مباشرة من الهاتف المحمول، وتتبع مواعيد المحاضرات والامتحانات، وبعضها يوفر ميزات إضافية تساعد الطلبة في حساب معدلهم التراكمي، وإنشاء بطاقات تعليمية رقمية لمراجعة المعلومات وتسهيل اجتياز الامتحانات.

فإذا كنت طالبًا في الجامعة وترغب في تنظيم مهامك ومتابعة مواعيد محاضراتك، يمكنك استخدام واحد من أفضل تطبيقات الجدولة للطلاب في عام 2023 التي سنذكرها فيما يلي:

1- تطبيق Todoist:

يمكن للطلاب استخدام تطبيق Todoist للتخطيط وجدولة المهام، ومن السهل إضافة مهام إلى هذا التطبيق مثل: المحاضرات وجلسات المراجعة وغيرها. ويتميز تطبيق Todoist بأنه يدعم الأوامر الصوتية، ويفهم اللغة الطبيعية أيضًا، لذا يمكنك فقط قول: محاضرة تاريخ كل يوم خميس الساعة الثالثة مساءً وسيُنشئ التطبيق مهمة متكررة. ويوفر هذا التطبيق أيضًا نموذجًا تعليميًا لمساعدتك في البدء باستخدامه بسرعة.

تطبيق Todoist مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق iStudiez:

تطبيق iStudiez مصمم خصوصًا لمساعدة الطلبة في جدولة المحاضرات ومواعيد الامتحانات، إذ يسمح هذا التطبيق بإضافة جميع تواريخ العطلات ومحاضرات الفصل الدراسي بالكامل، ويمكنك إضافة دروس أو مهام ووضع علامات على المهام التابعة لأي درس وإضافة مواعيد الامتحانات.

تطبيق iStudiez مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Power Planner:

يمكن للطلاب استخدام تطبيق Power Planner لإضافة مواعيد الفصول الدراسية والمهام ومواعيد الامتحانات وتلقي تذكيرات تلقائية حول الواجبات المنزلية والامتحانات القادمة، وغيرها.

بالإضافة إلى وجود ميزات لحساب الدرجة الأكاديمية والمعدل التراكمي، ويتوافق هذا التطبيق مع تقويم جوجل مما يتيح لك رؤية المهام والواجبات المنزلية المضافة إلى تقويم جوجل.

تطبيق Power Planner مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق StudySmarter:

يهدف تطبيق StudySmarter إلى مساعدة الطلاب في تحسين درجاتهم وتسهيل اجتياز الامتحانات باستخدام البطاقات التعليمية الرقمية. إذ يحتوي هذا التطبيق على مكتبة واسعة من البطاقات التعليمية الرقمية الخاصة بأي موضوع تقريبًا، أو يمكنك إنشاء مكتبة خاصة بك وفقًا لامتحاناتك والموضوعات التي تدرسها.

وبالإضافة إلى ميزة البطاقات التعليمية، يتيح لك هذا التطبيق أيضًا إضافة أحداث أكاديمية إلى التقويم والعثور على كتب تعليمية وغيرها.

تطبيق StudySmarter مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق My Study Life:

My Study Life هو تطبيق جدولة مناسب للطلاب، يسمح لهم بتتبع جدولهم خلال العام الدراسي كاملًا، إذ يتيح هذا التطبيق إضافة جميع الأحداث من بداية العام الدراسي حتى نهايته، ويمكنك إضافة جميع المهام الأكاديمية وتتبع تقدمك فيها، ومتابعة جدولك الزمني في التقويم، وعرض مهامك في كل يوم.

تطبيق My Study Life مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.