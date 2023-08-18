آبل تعتزم زيادة سرعة الشحن في هواتف آيفون 15

تخطط آبل لزيادة سرعة الشحن في هواتف آيفون 15 القادمة لتصل إلى 35 واطًا مع التحول إلى منفذ USB C.

ونقل موقع 9to5mac عن مصادر له أن بعض إصدارات هواتف آيفون 15 على الأقل سوف تدعم الشحن بقوة أكبر.

وتدعم هواتف آيفون 14 الأحدث الشحن السريع حتى قوة 27 واطًا، ويمكن شحن البطارية حتى 50% في غضون 30 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 20 واطًا فما أعلى.

وفي حالة زيادة سرعة الشحن إلى 35 واطًا، فقد تقترح آبل على العملاء استخدام الشواحن الخاصة بها بقوة 30 واطًا فما أعلى.

ولا تبيع آبل شواحن لهواتف آيفون في علبة الشراء، وإنما يتعين عليهم شراء الشواحن على نحو منفصل، سواءً من آبل نفسها أو من شركات أخرى.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن آبل ستزيد سرعة الشحن في هواتف آيفون القادمة بالتزامن مع تغيير منفذ الشحن من منفذ Lightning إلى USB C، في حين رجحت بعض المصادر أن آبل قد تجعل سرعة الشحن الأسرع مقتصرة على إصدارات آيفون 15 برو دون الإصدارات الأساسية الأرخص ثمنًا.

جدير بالذكر أن الشركات المصنعة لهواتف أندرويد تطلق بعض إصداراتها الراقية حاليًا بشواحن تصل قوتها إلى 120 واطًا، تجعلها قادرة على إتمام شحن البطارية في غضون 20 دقيقة فقط.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل خلال الحدث السنوي المعتاد لها مع إطلاقها في الأسواق خلال الشهر نفسه.