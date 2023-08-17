OpenAI تستحوذ على استوديو التصميم بالذكاء الاصطناعي Global Illumination

استحوذت (أوبن أي آي) OpenAI، شركة الذكاء الاصطناعي التي تقف وراء روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT، على (جلوبال إيلومينيشين) Global Illumination، وهي شركة ناشئة مقرها نيويورك تُسخِّر الذكاء الاصطناعي في بناء أدوات إبداعية، وتجارب رقمية.

وتُعدّ عملية الاستحواذ هذه، التي لم يُكشف عن شروطها وتفاصيلها المالية، الأولى لشركة (أوبن أي آي) في تاريخها الممتد لسبع سنوات تقريبًا.

وأوضحت الشركة أن فريق شركة (جلوبال إيلومينيشن) سوف ينضمون إليها، وسوف يعملون على تطوير منتجاتها الحالية.

وقالت (أوبن أي آي) OpenAI في منشور على مدونتها: «نحن متحمسون جدًا للتأثير الذي سيحدثونه هنا في (أوبن أي آي)». وأضافت: «انضم الفريق بأكمله إلى (أوبن أي آي) للعمل على منتجاتنا الأساسية، ومن ذلك: (شات جي بي تي)».

وشاركت (جلوبال إيلومينيشن)، التي أسسها (توماس ديمسون)، و(تايلور جوردون)، و(جوي فلين)، في مجموعة من المشاريع منذ تأسيسها عام 2021.

وكان فريق الشركة قد ساهم في تصميم وبناء منتجات في إنستاجرام، وفيسبوك، بالإضافة إلى يوتيوب، وجوجل، وبيكسار، و(ريوت جيمز) Riot Games.

وبصفته مديرًا للهندسة في إنستاجرام، كان لديمسون دورًا أساسيًا في تطوير خوارزميات الاكتشاف للمنصة. وأثناء وجوده هناك، ساعد في تأسيس الفرق المسؤولة عن تجربة علامة التبويب (استكشف) Explore في إنستاجرام، ونظام التصنيف الخاص بالخلاصة والقصص، بالإضافة إلى ميزة الفيديو IGTV، وهندسة البيانات العامة.

يُشار إلى أن أحدث ابتكارات (جلوبال إيلومينيشن) هي (بيومز) Biomes، وهي لعبة ويب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت مفتوحة المصدر تشبه لعبة ماينكرافت المشهورة.

ومع أنه كان يبدو على (أوبن أي آي) OpenAI أنها تتجنب عمليات الاستحواذ حتى الآن، لكن الشركة، التي حصلت على مليارات الدولارات من رأس المال الاستثماري من مايكروسوفت وغيرها، تدير منذ عدة سنوات أموالًا وبرامج منح للاستثمار في شركات ومؤسسات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وتسعى الشركة إلى تحقيق مكاسب تجارية، فبعد أن حقق (شات جي بي تي) شهرة عالمية، أفادت التقارير بأن (أوبن أي آي) أنفقت ما يزيد عن 540 مليون دولار العام الماضي لتطويره، ومن ذلك: الأموال التي استخدمتها لاستقطاب المواهب من شركات، مثل: جوجل، وفقًا لتقرير من موقع (ذي إنفورميشن) The Information.

وحققت شركة (أوبن أي آي) OpenAI إيرادات قدرها 30 مليون دولار العام الماضي، لكن المدير التنفيذي (سام ألتمان) أخبر المستثمرين أن الشركة تعتزم زيادة هذا الرقم إلى 200 مليون دولار هذا العام، ومليار دولار العام المقبل.