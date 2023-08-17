BARCHETTA 95.. أول سيارة كهربائية خارقة بهيكل من أوتوموبيلي بينينفارينا

تسطر شركة (أوتوموبيلي بينينفارينا) Automobili Pininfarina فصلًا جديدًا مثيرًا في تاريخها الحافل خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات بتقديم أول سيارة كهربائية بالكامل مكشوفة من طراز Barchetta في العالم، وهي السيارة B95 الجديدة المذهلة.

تُعد سيارة Barchetta الخارقة الكهربائية بالكامل تحفة فنية في التصميم والتكنولوجيا، فبساطة هيكلها المكشوف الانسيابي تتباين مع التفاصيل الفنية البديعة لتقدم تصميمًا رائعًا لسيارة سباق كلاسيكية معززة بأداء كهربائي بالكامل.

تمتاز فلسفة التصميم PURA التي تتبناها شركة أوتوموبيلي بينينفارينا بخطوط تصميمية أنيقة وأبعاد متناسقة رائعة، ويتجلى ذلك بوضوح في الطراز التجريبي PURA Vision الذي أُُعلن عنه آخرًا. وقد جُسدت مبادئ هذه الفلسفة حتى تتماشى مع السيارة B95 الجديدة من أجل تحقيق توازن بين اللمسات المستوحاة من سيارات السباق الكلاسيكية الشهيرة وبين عناصر التصميم المستقبلية مع الالتزام بفلسفة PURA.

من المقرر أن تتألق السيارة B95 خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في أول ظهور عالمي لها في الشهر الحالي أغسطس/آب، بجانب السيارة GT الخارقة Battista Edizione Nino Farina التي ظهرت أول مرة في مهرجان غودوود للسرعة في شهر يوليو/تموز، وكذلك الطراز التجريبي PURA Vision الجديد.

وفي هذا الصدد، صرّح (باولو ديلاتشا) الرئيس التنفيذي لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا قائلًا: “تُعد هذه الخطوة المهمة أهم فصول قصة شركة أوتوموبيلي بينينفارينا المثيرة حتى الآن، فتقديم السيارة B95 هو الحدث الثالث الأهم لعلامتنا العريقة في هذا الصيف، حيث قدمنا أولًا للعالم السيارة Battista Edizione Nino Farina، وهي بمثابة تخليد لذكرى ابن أخ «بينينفارينا» مؤسس الشركة وبطل سباقات السيارات وأول فائز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1. ثم جاء إطلاق الطراز التجريبي PURA Vision ليرسي فلسفة جديدة في تصميم السيارات لكل الطرازات المستقبلية التي ستحمل علامتنا الفاخرة من مختلف الفئات. والآن تأتي هذه السيارة الجديدة من الطراز Barchetta لتحوِّل مبادئ التصميم هذه إلى واقع ملموس من خلال رؤية تصميمية تصل الماضي بالمستقبل وتمزج السمات الأساسية لسيارات السباقات الكلاسيكية مع أحدث التقنيات المبتكرة والمواد وعمليات التصنيع”.

وأضاف: «تولّد السيارة B95 القدرة ذاتها التي تولّدها السيارة Battista، لكنها تمنح تجربة القيادة بُعدًا غير مسبوق، وتقدم مفهومًا جديدًا لمتعة القيادة. فهي الأولى من نوعها، وسيسعى إلى اقتنائها عشّاق السيارات ليحظوا بمتعة الأداء الفائق على متن سيارة كهربائية مكشوفة تخطف الأبصار”.

من المرتقب بدء تصنيع هذه السيارة المذهلة ذات الأعداد المحدودة وتسليمها لحاجزيها خلال عام 2025 الذي يوافق مرور 95 عامًا على إنشاء شركة Pininfarina SpA. أما حرف B فيرمز إلى الاسم Barchetta، ويندمج هذا الحرف مع الرقم أعلاه ليشكّل اسم السيارة الجديدة Automobili Pininfarina B95.

لن يُنتج من هذه السيارة الجديدة سوى عشر سيارات، كل منها مخصَّصة بإتقان فائق بالتعاون بين فريق التصميم بشركة أوتوموبيلي بينينفارينا في مدينة كامبيانو والعميل الحاجز للسيارة ليحصل على سيارة متفردة لا مثيل لها. أبدع فريق التصميم في أوتوموبيلي بينينفارينا سيارة العرض الأنيقة المخصصة لاحتفالية أول ظهور عالمي لهذا الطراز في أسبوع مونتيري للسيارات، وصُنِعت بأيدي فريق من المحترفين بشركة Pininfarina SpA في مدينة كامبيانو.

صرّح (باولو ديلتشا) الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: “سنقدم السيارة B95 الفريدة من نوعها لأول مرة في مونتيري. ومن المؤكد أن تعاوننا مع شركة تصميم السيارات العريقة Pininfarina SpA ذات الخبرة الطويلة في صناعة سيارات استثنائية لأشهر علامات السيارات الفاخرة المرموقة في العالم سيساهم في تقديم جودة فائقة في التصنيع، ونتطلّع إلى مواصلة هذه الشراكة الإستراتيجية الوثيقة في المستقبل”.

تصميم مستوحى من فلسفة PURA:

يتميز تصميم السيارة B95 بهيكل شامل بالعرض الكامل يمتد بشكل انسيابي حتى المصدات الأمامية. ويوجد خط غائر مرتفع يمنح التصميم الخارجي للسيارة مظهرًا قويًا يلفت الأنظار. أما داخل المقصورة، فتوفر إحساسًا بالأمان والراحة دون عزل الركاب عما يحيط بهم من مناظر ومعالم على الطريق.

تؤكد أقواس العجلات البارزة على شكل السيارة وقوتها، كما تتيح لفريق التصميم تزويد عنصر إضافي في موضع الاتصال بين الأقواس وجانب بدن السيارة. وهذا يساعد على التحكم في الانعكاسات في هيكل السيارة، ما يضفي مزيدًا من العمق والجودة على التصميم.

أحاط فريق التصميم في أوتوموبيلي بينينفارينا حيز المقصورة بحلقة مخصصة تشمل المقاعد والواقيات الهوائية القابلة للضبط والمكونات القُبَبية الموجود خلف كل راكب. وبالنظر إلى السيارة من هذا الجانب، تجد أربعة خطوط واضحة ترسم معالم شخصية السيارة B95، وتبيّن القواسم المشتركة التي تربطها بالطراز التجريبي PURA Vision.

ينعم الركاب بتجربة قيادة مكشوفة على متن السيارة B95، وتزداد هذه التجربة متعة وإثارة مع إضافة الواقيات الهوائية القابلة للضبط إلكترونيًا لأول مرة في العالم. تتميز الأجزاء المصنوعة من ألواح البولي كربونات الشفاف بدعامات ألومنيوم بارزة مصممة بدقة متناهية ومستوحاة من تصميم الطائرات المقاتلة القديمة، ويمكن للسائق رفعها وخفضها لتحسين مستوى الراحة دون التأثير في تكامل التصميم.

يمكن للعميل طلب خوذات مخصصة مطلية بلون متوافق مع لون سيارته B95. ولا شك أن هذه الكماليات تتيح للسائق الاستمتاع بتجربة أداء السيارة B95 الخارقة بأمان سواء على الطرق أو داخل حلبات السباق.

نظرة عامة على مواصفات السيارة BARCHETTA 95:

تأتي السيارة (BARCHETTA 95) التي ستظهر لأول مرة عالميًا في مونتيري لهذا العام ببدن مطلي في الأساس بلون Bronzo Superga ميتالك، ليقدم تباينًا رائعًا مع قسم Giallo Arneis اللامع المميز من الأمام وأعلى الشكل المُقَبب فوق السائق، ومكتوب عليه (95) بلون Black Gloss.

أما الاعتماد الملحوظ على الكربون Black Exposed Signature Carbon، فيقدم تأثيرًا تقنيًا منحوتًا ثلاثي الأبعاد يتباين مع الطلاء الأنيق لبدن السيارة. كما يمكن رؤية اللمسات الجمالية المتباينة هذه حول الموزع المصنوع من ألياف الكربون من ناحية الأمام وحول مخرج الهواء الخلفي.

لتكتمل روعة التصميم الخارجي، تتألق السيارة B95 بعجلات أمامية بمقاس 20 بوصة، وعجلات خلفية بمقاس 21 بوصة مصنوعة من الألومنيوم السبائكي مطلية باللون الأسود Matt Black، وتتباين مع الأقواس الخارجية البارزة المطفأة اللمعان والمصنوعة من الألومنيوم والمصقولة بدقة فائقة وحلقات القفل المركزي مصنوعة من الألومنيوم المصقول المؤكسد باللون الأسود، وفكوك المكابح مطلية بلون Giallo Arneis لتتناغم مع الأجزاء الخارجية اللامعة.

أما المقصورة الداخلية، فمستوحاة تمامًا من سيارات السباق الكلاسيكية لكن بتصميم مستقبلي، بينما التابلوه والتقنيات الداخلية مأخوذ من السيارة التجريبية، ما يمنح الركاب شعورًا بالأمان والرفاهية.

وإذا جلست على مقعد السائق، فستجد أن لوحة التابلوه كبيرة الحجم تتناغم مع التصميم الخارجي حيث تمتد الخطوط المميزة من غطاء المحرك إلى داخل المقصورة، كما هو الحال في الطراز التجريبي PURA Vision.

إلى جانب التابلوه الفاخر المصنوع من ألياف الكربون، صُممت المقصورة لتمنح الراكب تأثير الجناح الطافي. كما أن التابلوه مكسو بجلد Tan Sustainable Luxury Leather مع نقش مخصص حسب الطلب يتباين مع لمسات الألومنيوم المصقول المؤكسد باللون الأسود التي تزين أجزاءً أخرى من السيارة.

المقاعد مكسوة أيضًا بجلد Tan Sustainable Luxury Leather، ومستوحاة من مقاعد سيارات السباق الكلاسيكية، ومصممة لتحتوي الراكب من كل جانب. كما صُمم جانبا كلا المقعدين بشكل منحنٍ لاحتواء السائق والراكب وتوفير الراحة والحماية بتصميم مكون من جزئين مستوحى من مقاعد الطراز التجريبي PURA Vision مع حليات ألومنيوم فريدة.

أما مساند الرأس المزينة بشعارات Pininfarina الملحومة كهربائيًا مطلية بلون Pied de Poule Houndstooth Luxury Textile، فيما تمتد الخياطة المتباينة باللونين الأسود والأسمر على المقاعد وألواح الأبواب والتابلوه.

توجد فرص لا حصر لها لإضفاء لمسات شخصية على السيارة للعملاء الراغبين في اقتناء B95 بمواصفات خاصة، ما يضمن أن كل سيارة من السيارات العشر متفردة في ذاتها.

تكمن تحت غطاء محرك السيارة B95 مجموعة الدفع والحركة المتطورة ذاتها التي تقدم أداءً فائقًا يحبس الأنفاس كما هي الحال في السيارة Battista GT الخارقة، ولكن مع تعديلات فريدة تليق بهذه السيارة الوحيدة من نوعها، وتتسارع السيارة B95 من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين وتصل إلى سرعة قصوى تزيد على 300 كم/ساعة.

تعمل أول سيارة Barchetta خارقة كهربائية بالكامل في العالم ببطارية ليثيوم أيون فائقة السعة بقدرة 120 كيلووات/الساعة قادرة على توليد طاقة قصوى تبلغ 1400 كيلووات (1900 حصان). وتتمتع حزمة البطارية على شكل حرف T المزودة بتبريد سائل بحماية عالية، فهي مثبتة في صندوق قوي خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكربون، ويمكن شحنها بشواحن التيار المستمر DC السريعة بطاقة تصل إلى 270 كيلووات ليصل مستوى الشحن إلى 80% في غضون 25 دقيقة.

توجد أربعة محركات كهربائية مستقلة فائقة الأداء تولِّد هذه القدرة الهائلة على الطريق، بواقع محرك على كل عجلة. وتوجد خمسة أوضاع متنوعة للقيادة تعتمد على تقنية توجيه عزم الدوران الكامل للسماح لقائد السيارة بتخصيص توصيل الطاقة والتحكم على الطريق وفقًا لتفضيلاته وظروف القيادة.

تتوفر خمسة أوضاع للقيادة يمكن الاختيار من بينها لتخصيص ديناميكيات القيادة حسب رغبة السائق، وهي: Calma، و Pura، و Energica، و Furiosa، و Carattere، ويمكن اختيار الوضع المطلوب من خلال قرص مستدير بتصميم رياضي يعمل باللمس يوجد إلى جانب عجلة القيادة.