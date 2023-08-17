ويندوز 11 يسمح بإزالة التطبيقات المدمجة

تسمح مايكروسوفت لمستخدمي ويندوز 11 بإلغاء تثبيت المزيد من التطبيقات المضمنة قريبًا، حيث بدأت الشركة في اختبار إصدار جديد من النظام التشغيلي مع مختبري قناة Canary Channel الذي يتضمن القدرة على إلغاء تثبيت تطبيق الكاميرا، وتطبيق كورتانا، وتطبيق الصور (الذي يأتي قريبًا لمستخدمي ويندوز 10)، وتطبيق الأشخاص، وعميل سطح المكتب البعيد MSTSC.

ويمكن لأولئك الذين لا يحتاجون إلى بعض البرامج المدمجة النقر بزر الفأرة الأيمن عليها واختيار إلغاء التثبيت لجعل قائمة ابدأ أكثر نظافة دون استخدام طرق غير تقليدية مثل برنامج WinGet أو برامج إلغاء التثبيت التابعة لجهات خارجية.

وتشحن مايكروسوفت عددًا كبيرًا من هذه التطبيقات المثبتة بشكل مسبق مع ويندوز 11. وقد سمحت الشركة تدريجياً للمستخدمين بإلغاء تثبيت المزيد منها، بحيث يمكن إزالة معظمها بحرية.

ويعتبر معظم هذه التطبيقات المدمجة ذو حجم صغير، لذلك فإن مسألة إلغاء تثبيتها لن توفر مساحة كبيرة، ولكن وجود خيار إلغاء تثبيتها بالكامل من شأنه أن يجعل ويندوز أقل إرباكًا.

وكانت القدرة على إلغاء تثبيت تطبيق الكاميرا جزءًا من إصدارات اختبار ويندوز 11 منذ شهر مارس، بينما توفر خيار إلغاء تثبيت كورتانا مع إصدارات الاختبار الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا تؤثر هذه التغييرات في تطبيقات النظام، التي يتميز الكثير منها الآن بعلامة خاصة تدل على أنه تطبيق للنظام، ولكن على الأقل أصبح من السهل الآن التخلص من الأشياء التي لا تحتاجها أو لا تريد رؤيتها.

ويحتاج مستخدمو النظام التشغيلي الذين لا يستخدمون إصدارات ويندوز إنسايدر إلى الانتظار قليلاً حتى يتمكنوا من إلغاء تثبيت تطبيقات الكاميرا وكورتانا والصور والأشخاص وعميل سطح المكتب البعيد MSTSC.

وتخطط مايكروسوفت حاليًا لإصدار تحديث ويندوز 11 الكبير القادم في شهر سبتمبر، الذي قد يتضمن المزيد من خيارات إلغاء التثبيت.

ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن تحديث شهر سبتمبر دعمًا أصليًا لملفات RAR و 7-Zip وصفحة رئيسية جديدة للإعدادات ومازج صوت أفضل بكثير والوصول المبكر إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Windows Copilot.

وتتضمن التغييرات الأخرى في الإصدار الجديد ضمن قناة Canary Channel مزيدًا من الحقول في جزء تفاصيل مستكشف الملفات المحدث، والقدرة على مزامنة لون تمييز ويندوز مع الفأرة ولوحات المفاتيح المتوافقة مع الإضاءة الديناميكية، والرموز التعبيرية الجديدة، والمزيد.