ون بلس تعلن رسميًا عن OnePlus Ace 2 Pro بمواصفات فريدة

أعلنت شركة ون بلس اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (ون بلس أيس 2 برو) OnePlus Ace 2 Pro الذي يأتي مع الكثير من المواصفات المثيرة للاهتمام، مثل: ذاكرة الوصول العشوائي بحجم هائل قدره 24 جيجابايت، والشحن الفائق السرعة باستطاعة 150 واطًا.

ويُعدّ الهاتف الذكي الجديد الأول من نوعه في العالم مع حلول تبريد تبلغ مساحتها 10,000 مم مربع تقريبًا، وذلك بفضل التصميم الجديد لغرفة البخار الذي طورته الشركة الصينية.

ويقدم (ون بلس أيس 2 برو) شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بمقاس 6.74 بوصات وبدقة 2,772×1,240 بكسلًا. بالإضافة إلى معدل تردد قدره 120 هرتزًا، ومعدل للسطوع قدره 1,600 شمعة في سيناريوهات معينة.

ويحتوي الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.98 ملم ويزن 210 جرامات، على الشريحة الأحدث من شركة كوالكوم (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2 المصنوعة بتقنية 4 نانومتر ووحدة معالجة الرسومات (أدرينو 740) Adreno 740.

ويمتاز الهاتف بذاكرة للوصول العشوائي من النوع الأحدث (إل بي دي دي آر 5 إكس) LPDDR5X بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، أو 24 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 4.0) UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

وتأتي غرفة البخار في (ون بلس أيس 2 برو) الآن بتبديد حرارة مزدوج الدوران، مما يزيد المساحة الإجمالية إلى 9,140 ملم مربع. ويتضمن ذلك طبقات متعددة من الجرافيت والجيل الحراري، وكلاهما من المواد الفائقة التوصيل، مما يسمح للحرارة بالتشتت على نحو أسرع وعدم زيادة سخونة الأجزاء الداخلية للجهاز.

ومع أن ون بلس لم تطلق الهاتف بوصفه هاتف ألعاب، ولكن هناك الكثير من الحديث عن مدى جودته للألعاب المحمولة.

ويأتي الجهاز بأكمله ملفوفًا بالمعدن ليعمل كهوائيات، وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن (ون بلس أيس 2 برو) يحتوي على ما لا يقل عن 15 عنصرًا مختلفًا قد تعمل كهوائي، وهناك بعض التحسينات البرمجية في استقرار شبكات واي فاي أيضًا. وعلاوة على ذلك، يدعم ما لا يقل عن 100 لعبة معدل التردد البالغ 120 هرتزًا.

وعلى عكس المواصفات المميزة التي ذُكرت آنفًا، فإن كاميرات (ون بلس أيس 2 برو) ليست مميزة، إذ تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ومع ذلك، فإن قدرات الشحن للهاتف مميزة، إذ يدعم الشحن الفائق السرعة باستطاعة 150 واطًا يمكنها رفع طاقة البطارية من 0 في المئة إلى 100 في المئة 17 دقيقة فقط مع شاحن SuperVOOC الذي يأتي مع الهاتف.

ويحتوي (ون بلس أيس 2 برو) على شريحة SuperVOOC S لإدارة الطاقة التي تتحكم في الشاشة، وسرعات الشحن، ودرجة الحرارة، كما أنها تضمن «حماية الشحن على المدى الطويل».

ويتوفر هاتف ون بلس الجديد باللونين الأخضر والرمادي، وذلك بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 465 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت، وبسعر يعادل 550 دولارًا أمريكيًا لخيار 24 جيجابايت/ 1 تيرابايت.

هذا، وتعتزم الشركة بيع الهاتف في الصين اعتبارًا من 23 آب، أغسطس الجاري. وبالنظر إلى كيفية إعادة إطلاق هاتف (ون بلس أيس برو) باسم (ون بلس 10تي) OnePlus 10T في الأسواق العالمية، فقد تطلقه الشركة باسم (ون بلس 11تي) OnePlus 11T قريبًا.