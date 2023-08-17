واتساب تضيف دعمًا للصور العالية الدقة.. عاجل

حصل تطبيق التراسل واتساب على ترقية تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور العالية الدقة، وفقًا لإعلان شاركه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زكربيرج، عبر قناته للبث ضمن إنستاجرام وعبر منشور ضمن فيسبوك.

وكانت الميزة، التي تسمح للمستخدمين بالحفاظ على الدقة العالية للصور التي يشاركونها مع الأصدقاء والعائلة، في مرحلة الاختبار التجريبي مع مستخدمين محددين.

واكتشف المستخدمون في وقت سابق من هذا الصيف أن الخيار أصبح متاحًا من خلال إصدار أندرويد التجريبي من واتساب وتطبيق TestFlight عبر iOS، مما يشير إلى اقتراب الإطلاق العام.

وللوصول إلى الميزة الجديدة، تحتاج أولاً إلى تحديث تطبيقك إلى الإصدار الأحدث، بحيث يظهر بعد ذلك زر الدقة العالية الجديد أعلى شاشة مشاركة الصور بجوار أدوات تحرير الصور الأخرى مثل التدوير وتلك الخاصة بإضافة نص وملصقات إلى الصورة.

وعند النقر فوق زر الدقة العالية، تظهر نافذة منبثقة جديدة تتيح لك تحديد جودة الصورة، حيث تحدد الجودة القياسية بشكل افتراضي.

وتقول المنصة: “هذا الاختيار يضمن أن تظل مشاركة الصور سريعة وموثوقة. لكن يمكنك الآن اختيار التحقق من الجودة العالية الدقة بدلاً من ذلك للحفاظ على نسخة الصورة العالية الدقة”.

وبعد إرسال الصورة، يرى المستلم الصورة التي تحتوي الآن على تسمية الدقة العالية التي تظهر في الزاوية اليسرى السفلية، وذلك لتنبيهه بأنك شاركت صورة عالية الجودة.

ووفقًا للمنصة، فإن جميع الصور محمية عبر التشفير التام بين الطرفين في واتساب.

وقالت الشركة: “إذا تلقيت صورة عندما يكون لديك اتصال ضعيف بالإنترنت، فيمكنك اختيار الاحتفاظ بالدقة القياسية أو ترقيتها إلى الدقة العالية على أساس صورة تلو الأخرى”.

وأشارت الشركة إلى أن ميزة الصور العالية الدقة تُطرح للمستخدمين العالميين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يليها دعم مقاطع الفيديو العالية الدقة.