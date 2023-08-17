هواتف جوجل بكسل تشهد نموًا في المبيعات

تشهد هواتف جوجل بكسل طفرة في المبيعات خلال الآونة الأخيرة، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة Stats Counter.

وأفادت البيانات الواردة المنشورة حديثًا بأن هواتف جوجل بكسل حلت في المرتبة الرابعة كأكثر الهواتف مبيعًا في أسواق أمريكا الشمالية بعد آبل وسامسونج وموتورولا في الفترة بين منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023.

وجاءت آبل في المرتبة الأولى، إذ استحوذت وحدها على ما يزيد على نصف الحصة السوقية لمبيعات الهواتف الذكية في أسواق أمريكا الشمالية بحصة بلغت 54.22%، تليها سامسونج بنسبة 26.79% بفارق كبير عن موتورولا التي حلت في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 4.82%، ثم جوجل بنسبة بلغت 2.46%.

ولا تزال مبيعات جوجل بعيدة مقارنةً بمبيعات كبرى الشركات المصنعة للهواتف الذكية، إلا أنها هواتفها بدأت تفرض نفسها كإحدى الخيارات القوية المتاحة في الفئات السعرية المختلفة.

وبدأت جوجل إطلاق سلسلة بكسل أواخر عام 2016 كبديل لإصدارات نكسس التي سبقتها، وهي تضم حاليًا مجموعة من الهواتف الذكية التقليدية بالإضافة إلى جهاز لوحي وهاتف قابل للطي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هواتف جوجل بكسل تحقق مبيعات جيدة في اليابان، حيث بلغت حصتها السوقية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 9% محتلةً المرتبة الثانية خلف آبل التي تهيمن على هذا السوق، ومتجاوزةً الشركات اليابانية المحلية مثل سوني وشارب.

وتستعد جوجل لإطلاق سلسلة هواتف بكسل 8 خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتزامن مع الإعلان بعض الملحقات الأخرى.