مسابقة “ستارت سمارت” لريادة الأعمال تختتم مرحلة نصف النهائي

أعلنت مؤسسة مجتمع جميل السعودية اختتام مرحلة نصف النهائي من مسابقة (ستارت سمارت) StartSmart لريادة الأعمال ووصول المشاركين إلى المرحلة النهائية، وذلك بعد أن خاض المتسابقون ثلاثة أشهر من التدريب المكثف والتنافس المثير.

وتعقد المسابقة في هذا العام بنسختها السابعة على التوالي، وتأتي بدعم من مؤسسة مجتمع جميل السعودية وبتنظيم شركة باب رزق جميل، كما تستفيد من عضوية مؤسسة مجتمع جميل السعودية في شبكة معمل جميل العالمي للتعليم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (JWEL).

وتهدف مسابقة (ستارت سمارت) إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وتعزيزها، وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم ومشاريعهم الصاعدة، بهدف زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة في السوق المحلي.

شهدت المسابقة هذا العام إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها في أبريل الماضي، حيث وصل عدد المتقدمين لها ما يزيد عن الألف مشارك من كافة الأعمار والقطاعات، وذلك ضمن واحد من مسارات المسابقة الأربعة، وهي: مسار الأفكار، ومسار الشركات الناشئة، ومسار الشركات الاجتماعية، ومسار البيئة المطلق حديثًا.

ووقع الاختيار على 60 فريقًا فقط للانتقال لمرحلة نصف النهائي. وبعدها، أُقيم معسكرًا تدريبيًا مكثفًا للستين مشاركًا خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو لجميع الفرق المتأهلة، بهدف تزويدها بالمهارات والمعرفة اللازمين للنجاح في مجال ريادة الأعمال، التي شملت مواضيع عدة مثل: التخطيط الإستراتيجي، والتسويق، والإدارة المالية.

واستعرض المشاركون بعدها مشاريعهم وأفكارهم خلال “يوم العرض الافتراضي” أمام لجان تحكيم مختصة، لتقوم تلك اللجان بانتقاء 36 فريقًا فقط للتأهل إلى المرحلة النهائية.

في هذا الصدد؛ قال سُراقة الخطيب، الرئيس التنفيذي لمركز علمي، والحكم بمسار الشركات الناشئة في المسابقة: “يشرفني المشاركة في مسابقة ستارت سمارت، التي اطلعت خلالها على العديد من الابتكارات المثيرة والطموحة. لقد أعجبني مدى التنوع في الأفكار المطروحة، التي حاكت تطلعات المجتمع السعودي الحالية”.

وستشمل المرحلة النهائية توفير جلسات التوجيه والإرشاد لرواد الأعمال لمدة شهر كامل، على يد نخبة من الخبراء والاستشاريين المحليين والدوليين لتقديم نصائح وتوجيهات مفصلة لرواد الأعمال تساعدهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم، ومن ثم سيقومون أخيرًا بعرضها على لجان التحكيم النهائية الرفيعة المستوى في يوم 27 سبتمبر القادم.

شكراً للجنة التحكيم التي ساعدت في اختيار المبدعين المتأهلين للمرحلة النهائية من مسار الشركات الناشئة 🚀. #ستارت_سمارت pic.twitter.com/bjtVD5H5vo — StartSmart (@startsmartsaudi) August 8, 2023

ولاختتام أعمال المسابقة، سيقام الحفل الختامي في يوم 28 سبتمبر الذي سيعلن فيه عن أسماء 12 فائزًا (3 لكل مسار)، وسيتخلله أيضًا إقامة عدد من ورش العمل التدريبية المجانية للجمهور، مع إقامة مؤتمر ومعرض مصاحب يستضيف نخبة من المتحدثين والخبراء لمناقشة بيئة ريادة الأعمال وكيفية تطويرها في المملكة.

من جهته، أشار محمد عبدالغفار، مدير عام ريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية في مؤسسة مجتمع جميل السعودية، إلى أهمية مسابقة (ستارت سمارت) في دعم توجهات رؤية المملكة 2030، قائلاً: “تسعى مؤسستنا للمساهمة في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وهو يحفزنا لأن نعمل جاهدين على إطلاق المبادرات التي تنمي مهارات الشباب السعودي وتمكنه اقتصاديًا للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح والنمو. ولهذا، ندعو كلّ رواد الأعمال والمهتمين لمتابعة المسابقة والاستفادة من ورش العمل والمعارف المقدمة في الحفل الختامي يوم 28 سبتمبر، وحضوره للتواصل مع أبرز الأسماء النشطة بعالم ريادة الأعمال في المملكة”.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. ولقد نجحت المسابقة منذ انطلاقتها لأول مرة في عام 2016 في دعم تأسيس أكثر من 120 شركة، وتلقي أكثر من 6000 رائد أعمال لتدريب رفيع المستوى على أيدي أبرز خبراء الأعمال في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن المشاركة في جلساتٍ خاصةٍ للتوجيه والإرشاد والتعليم الفردي، وتوفير إمكانية ظهور الشركات الناشئة المشاركة على وسائل الإعلام، وتوفير فرص التعارف وبناء العلاقات والتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وحاضنات الأعمال وكبار القيادات والتنفيذيين من القطاعين الخاص والحكومي، ليقوم رواد الأعمال هؤلاء بتأسيس مشاريعهم التجارية وزيادة فرص العمل في المملكة.