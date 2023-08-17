مايكروسوفت تغلق متجر Xbox 360 في يوليو القادم.. عاجل

تستعد شركة مايكروسوفت لإغلاق متجر وسوق إكس بوكس 360 في 29 يوليو 2024، ولن يتمكن مالكو المنصة بعد الآن من شراء الألعاب والمحتوى القابل للتنزيل والمحتويات الأخرى من المتجر في شهر يوليو المقبل، بينما يُغلق السوق الذي يتضمن الصور الرمزية والألعاب أمام عمليات الشراء الجديدة عبر المتصفح.

وفي حال كنت تمتلك مجموعة من ألعاب إكس بوكس 360 الرقمية، فإنها تظل قابلة للعب، ولكن لن تكون قادرًا على شراء الألعاب الجديدة أو المحتوى القابل للتنزيل من المنصة.

وتزيل مايكروسوفت أيضًا تطبيق Movies & TV من المنصة، مما يعني أن هذا النوع من المحتوى لن يكون قابلاً للعرض عبر منصة الألعاب بعد تاريخ 29 يوليو 2024، وذلك وفقًا لتوضيحات ديف مكارثي، نائب رئيس الشركة لخدمات لاعبي إكس بوكس.

وبينما يُغلق في العام المقبل متجر إكس بوكس 360، ولكن تظل قادرًا على متابعة شراء الألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة.

ويقول مكارثي: “تظل قادرًا على شراء المئات من الألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة وألعاب إكس بوكس الأصلية والمحتوى القابل للتنزيل عبر Xbox One و Xbox Series X و Xbox Series S و Xbox.com”.

وتحتاج إلى استخدام حاسوب يعمل بنظام ويندوز 10 أو نظام أحدث أو Xbox One أو Xbox Series X أو Xbox Series S لعرض المحتوى المتلفز الذي اشتريته من متجر إكس بوكس 360 بعد 29 يوليو من العام المقبل.

ولن يؤثر إيقاف تشغيل متجر Xbox 360 في خدمات شبكة إكس بوكس لمنصات Xbox 360. ويظل مالكو المنصات قادرين على لعب الألعاب المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت، ولا يزال بالإمكان نقل الألعاب إلى جهاز Xbox 360 مختلف أو حتى Xbox One أو Xbox Series X أو Xbox Series S.

وتستمر ألعاب إكس بوكس 360 في تلقي التحديثات بعد إغلاق المتجر أيضًا. ولدى مايكروسوفت صفحة أسئلة وأجوبة كاملة حول إغلاق المتجر.

ويصادف شهر نوفمبر من هذا العام مرور 18 عامًا على إطلاق منصة إكس بوكس 360، حيث كانت المنصة سببًا رئيسيًا لدخول جيل كامل إلى مجال الألعاب للمرة الأولى والتواصل مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم.