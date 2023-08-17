مايكروسوفت تطلق تطبيقًا جديدًا للصور لويندوز 10

أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة جديدة من تطبيق استعراض الصور Photos لمستخدمي نظام ويندوز 10.

وأتاحت مايكروسوفت التطبيق الجديد للتجربة لدى بعض المستخدمين استعدادًا لإطلاقه للجميع في تحديث قادم للنظام.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت سابقًا تطبيق الصور الجديد الخاص بها لمستخدمي نظام ويندوز 11 الأحدث قبل إتاحته في ويندوز 10.

ويأتي تطبيق الصور الجديد في ويندوز 10 مع واجهة مستخدم جديدة، وتحسينات في إدارة مكتبة الصور، وتكامل أفضل مع خدمة التخزين السحابي ون درايف، وتحسين خاصية “الذكريات”، ودعم تعدد النوافذ والشاشات.

وحسنت مايكروسوفت قدرة التطبيق على استيراد الصور من المصادر الخارجية، كما يتوقع إضافة مزايا أخرى مثل إدماج محرر فيديو مايكروسوفت المستند إلى الويب المعروف باسم Clipchamp.

ويفتقد تطبيق الصور الجديد في ويندوز 10 إلى بعض المزايا المتوفرة في نسخة التطبيق في ويندوز 11، مثل إدماج خدمة آبل لتخزين الصور سحابيًا “آي كلاود” التي يعتمد عليها مستخدمو أجهزة آبل من أجل الوصول إلى الصور الخاصة بهم.

وكانت مايكروسوفت أيضًا قد أطلقت نسخة جديدة من تطبيق النسخ الاحتياطي لويندوز 10 في وقتٍ سابق.

وتسعى مايكروسوفت إلى تحسين تجربة المستخدم في نظام ويندوز 10 الأقدم تماشيًا مع التحسينات التي تضيفها إلى نظام ويندوز 11.

ومن المنتظر أن يستمر دعم نظام ويندوز 10 بالتحسينات والتحديثات لمدة عام واحد إضافي على الأقل، مع إبقاء المزايا الجديدة الكبرى حصرية في ويندوز 11، ومنها المساعد الشخصي المعتمد على الذكاء الاصطناعي Microsoft Copilot.