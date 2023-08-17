مايكروسوفت تتيح بث الألعاب عبر تيمز

بدأت مايكروسوفت إتاحة خاصية بث الألعاب من خلال منصة الاجتماعات ومكالمات الفيديو “تيمز Teams” للمستخدمين جميعهم.

وأدمجت مايكروسوفت شريط “إكس بوكس جيم Xbox Game” في منصة تيمز، حيث يسمح بالبث الحي للألعاب.

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق المصغر الذي يحمل اسم “Microsoft Teams Play Together” من متجر تطبيقات مايكروسوفت مجانًا. وبعد تنصيب التطبيق، يمكن مشاركة الشاشة أثناء اللعب عبر منصة تيمز، كما يمكن إجراء المكالمات وقت اللعب على الشاشة، ويستطيع المستخدمون الانضمام إلى تلك المكالمات بحد أقصى 20 شخصًا.

وتقول مايكروسوفت إن هذه الميزة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على “التواصل أثناء مشاهدة وتشغيل الألعاب”، لهذا فهي ميزة ترفيهية بالأساس، وليست مخصصة للعمل.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقتٍ سابق بأن مايكروسوفت تسعى إلى الاستحواذ على منصة “ديسكورد”، وهي منصة تواصل اجتماعي يشيع استخدامها بين أوساط اللاعبين والمطورين، وهي تتيح العديد من المزايا أبرزها القدرة على البث الحي للألعاب، إلا أن تلك الصفقة لم تتم حتى الآن. وبدلًا من ذلك، تتبع مايكروسوفت استراتيجية أخرى في تطوير ميزات مشابهة لتلك المنصة.

وتتيح مايكروسوفت حاليًا بث الألعاب عبر تيمز بمعدل إطارات يبلغ 30 إطارًا في الثانية أو أقل فقط، في حين تتيح منصات أخرى مثل “تويتش” البث بدقة 1080 بكسل مع معدل إطارات يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، كما يوفر يوتيوب البث بدقة أعلى تصل إلى 4K مع معدل إطارات يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

ويلاحظ أن الميزة الجديدة تتيح بث الشاشة كاملة وما يظهر عليها دون التقييد بالألعاب أو التطبيقات التي يجري تشغيلها.