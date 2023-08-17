كيف يمكن للمصورين استخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم؟

يغير الذكاء الاصطناعي كيفية عمل الناس في المجالات المتعددة، ومنها: المجال الإبداعي الذي يتضمن الفنون والتصميم والتصوير الفوتوغرافي. ومع أن التصوير الفوتوغرافي يتطلب منك دائمًا تشغيل الكاميرا بنفسك، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل سير عملك وجعله أكثر كفاءة.

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في الحصول على أفكار جديدة للتصوير، والتقاط الصور بشكل أفضل، وتحريرها وتنظيمها والعثور عليها بسهولة.

لكن قد تكون معرفة كيفية استخدامه بشكل صحيح أمرًا صعبًا إذا لم يكن لديك خبرة سابقة، وللمساعدة في البدء بإدماج الذكاء الاصطناعي في عملك كمصور فوتوغرافي، سنعرض فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك اتباعها:

1- استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم الصور:

بعد التقاط الكثير من الصور سيكون من الصعب تنظيمها بنفسك، لكن مع الذكاء الاصطناعي أصبح من السهل تجميع صورك معًا بالطريقة التي تريدها.

أصبحت العديد من التطبيقات جيدة في تعرّف وجوه الأشخاص، على سبيل المثال: تطبيق الصور في أجهزة آبل الذي يمكنه إظهار جميع الصور الخاصة بشخص معين مما يسهل العثور على الصور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام تطبيقات مختلفة تابعة لجهات خارجية لتصنيف صورك بناءً على المكان الذي التقطتها فيه، ومن الأمثلة على هذه التطبيقات هو: PhotoPrism.

2- استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على اقتراحات لالتقاط الصور:

غالبًا ما يكون تنظيم جلسة التصوير أصعب من التقاط الصور، ومن الضروري معرفة ما تخطط لتصويره، خاصة إذا كنت تلتقط صورًا لعميل يدفع لك.

يمكن أن يساعد ChatGPT المبدعين بعدة طرق، ويمكن للمصورين استخدامه لصالحهم أيضًا. إذ يمكنك أن تطلب من الروبوت منحك أفكار لأنماط تصوير مختلفة في مكان معين في مدينتك.

بمجرد حصولك على مجموعة من الأفكار يمكنك تعديلها بما يتناسب معك، وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من الأفكار، فيمكنك دائمًا أن تسأل روبوت ChatGPT وتذكر أن تخصيص مطالبتك قدر الإمكان وإضافة تفاصيل سيساعدك في الحصول على إجابات أفضل.

3- استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص المعلومات:

يقضي المصور الفوتوغرافي الكثير من الوقت في العمل في الحاسوب المحمول لتحرير الصور وتنظيمها والتواصل مع العملاء وإدارة حسابات العمل في وسائل التواصل الاجتماعي وتدوين الأفكار الخاصة بجلسات التصوير وغيرها.

ولكن يمكن للمصورين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: أداة Notion AI لتلخيص جميع المعلومات المهمة التي تتضمن الأفكار الخاصة بالتقاط الصور وتفاصيل جلسة التصوير ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي في نص منظم وسهل القراءة.

4- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور:

يحتوي برنامج Adobe Lightroom على العديد من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تساعد المصورين في تعديل صورهم بكفاءة أكبر. على سبيل المثال: يمكنك استخدام ميزة Auto لإجراء تعديلات تلقائية ثم إجراء بعض التغييرات البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيق التوصية بالإعدادات المناسبة لصورك. ويمكنك أيضًا استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي لتعديل ألوان صورك في Photoshop، وإجراء تعديلات في الإضاءة.

5- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير النصوص:

بغض النظر عن مقدار الوقت الذي تقضيه في التقاط الصور، فمن المحتمل أن تحتاج إلى الكتابة في بعض الأوقات، فقد ترغب في كتابة وصف لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض فيها أعمالك كمصور، كما قد يتطلب عملك التواصل عبر البريد الإلكتروني، وإعداد رسائل إخبارية وتسويقية خاصة بعملك.

ويعد التحقق من الأخطاء في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية أمرًا بالغ الأهمية، ولتسهيل العثور على الأخطاء، يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: Grammarly.

يمكن لهذه الأداة اكتشاف الأخطاء الإملائية والنحوية باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامها كإضافة لمتصفح الويب لاكتشاف الكلمات الخاطئة أثناء العمل في المتصفح.