شراكة بين G42 كلاود وڤاست داتا لإنشاء بنية تحتية مركزية لبيانات الذكاء الاصطناعي

أعلنت (G42 كلاود)، الشركة الرائدة في توفير الخدمات السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع شراكة إستراتيجية مع منصة بيانات الذكاء الاصطناعي (ڤاست داتا) لإعادة رسم ملامح مستقبل حوسبة الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدام الكثيف للبيانات.

ووقع اختيار (G42 كلاود) على منصة (ڤاست داتا) لإنشاء بنية تحتية مركزية للبيانات تكون بمثابة العمود الفقري لشبكة عالمية من حواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة. وستسهل هذه الشراكة أيضًا عمليات تخزين كميات هائلة من البيانات وتحليلها بما يوفر قدرات تعلم كبيرة.

وتنفرد (G42 كلاود) بتركيزها الكبير على تسخير إمكانات الحوسبة العالية الأداء، لتساهم بذلك في قيادة مسيرة التطورات التحويلية النوعية في دولة الإمارات وخارجها. وتطمح لتوظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتقديم أعلى مستويات الأداء، وتطوير بنية تحتية سحابية قوية للذكاء الاصطناعي تساهم في تعزيز مرونة الشركات وقدرتها على مواجهة التحديات الحقيقية في العالم الواقعي.

وستساهم هذه الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة (G42 كلاود) في تسليط الضوء على قوة نهج (ڤاست داتا) الجديد الرامي لبناء أنظمة بيانات موزعة خاصة بالشركات ومزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.

وكجزء من هذه الشراكة، ستعمل (ڤاست داتا) كمنصة بيانات مركزية آمنة ومتعددة المستأجرين تهدف لزيادة السعة والارتقاء بالأداء لدعم نظم الحوسبة المتعددة العالية الأداء، ودعم حاسوب “كوندور جالاكسي” الحاسوب الفائق الأداء الأكبر في العالم الذي أُعلن عنه آخرًا.

وفي هذا الصدد، قال طلال محمد القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة (G42 كلاود): “يسعدنا إعلان هذه الشراكة المميزة مع (ڤاست داتا) الرائدة في مجال بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث إن النهج الفريد الذي تعتمده ڤاست داتا لتوسيع البنية التحتية للبيانات وتطويرها، ينسجم بشكل تام مع رؤيتنا لإزالة العوائق التي تقف في وجه جهود تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ومع تطور المشهد التكنولوجي في المنطقة، فإننا على ثقة أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات حيوية مثل: الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية وغيرها، مما يؤدي إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع”.

ستوفر منصة ڤاست داتا المبنية على هيكلية (DASE)، لشركة (G42 كلاود) قابلية التوسع من حيث الأداء والحجم اللازم للحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي، والحوسبة العالية الأداء. كما أنها ستوفر مساحة أسماء عالمية وميزات الإيجار المتعدد الضرورية للبيئات السحابية التي تعتمد نهج الأمان القائم على انعدام الثقة.

وقال رينين حلاق، الرئيس التنفيذي في شركة ڤاست داتا: “يضع هذا التعاون معيارًا جديدًا للجودة من خلال عملنا سويةً لبناء مستقبل الحوسبة للذكاء الاصطناعي. حيث تتمركز البيانات كمحور مهم لشركة (G42 كلاود) للحوسبة، وستعمل ڤاست داتا على مساعدتها لبناء الأنظمة التي توفّر القيمة من مخزونات البيانات الضخمة وتساعد في حل التحديات الكبيرة في مجالات الحوسبة”.

ومن جانبه، قال حيدر عزيز، المدير الإداري لقسم ميتا في شركة «ڤاست داتا»: “يأتي تعاوننا مع (G42 كلاود) تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي لعام 2031، ويمثل لحظة هامة في مسيرة تطور مجالات حوسبة الذكاء الاصطناعي. ونلتزم في شركة فاست داتا بإعادة رسم ملامح أنظمة البيانات، وتوفير منصة عالية الأداء وقابلة للتطوير تساهم في تحقيق المزيد من الابتكارات والنجاحات القائمة على البيانات. وسنعمل بالتعاون مع (G42 كلاود) على تمكين المؤسسات من توظيف الإمكانيات الكاملة للبيانات وتحفيز ثقافة الابتكار لإطلاق العنان ورؤى جديدة قادرة على تحقيق تأثير عالمي كبير”.