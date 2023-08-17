سامسونج تعتزم إطلاق أجهزة لوحية قابلة للطي

تخطط شركة سامسونج لإطلاق أجهزة لوحية قابلة للطي، بحسب ما أفاد مسؤولون رسميون في الشركة.

ونشرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية نقلًا عن تي إم روه، رئيس قطاع أعمال تجربة الأجهزة المحمولة، أن الأجهزة اللوحية القابلة للطي قادمة في الطريق عاجلًا أو آجلًا.

وأضاف روه أن أجهزة زد فولد وزد فليب لن تكون الأجهزة الوحيدة التي تتطلع إليها سامسونج، مشيرًا إلى أن الأجهزة اللوحية تمثل قطاعًا جيدًا جدًا، وأنه يمكن تطبيق التصميم القابل للطي عليها.

وصرح روه بأنه شخصيًا وشركة سامسونج موبايل على تمام الاقتناع بالأجهزة القابلة للطي؛ لأن ذلك التصميم كان دومًا جزءًا من التاريخ الإنساني والطبيعة البشرية لوقت طويل، وتمثل ذلك في قراءة الكتب واستخدام المفكرات على حد تعبيره.

وقال روه إن ما طبقته الشركة على الهواتف الذكية سوف ينتشر إلى أجهزة أخرى مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، مشيرًا إلى اعتماد التصميم القابل للطي فيها.

وتستثمر سامسونج الكثير من الموارد في تطوير تقنيات الأجهزة القابلة للطي، وستقدم منتجاتها الجديدة عند جاهزيتها لتقديم تجربة ذات معنى وتطور التقنية الأساسية لها، بحسب مسؤول سامسونج، دون الإشارة إلى موعد إطلاق محدد.

وكانت سامسونج قد كشفت نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي عن أحدث إصداراتها من الهواتف القابلة للطي، وهما هاتفا جالاكسي زد فولد 5 وجالاكسي زد فليب 5 بفلسفة تصميم مختلفة في كل هاتف.