تسلا تعلن عن تخفيض جديد لأسعار سياراتها في الصين

خفّضت شركة تسلا يوم الأربعاء سعر المخزون الحالي لسياراتها من طرازي (موديل إس) Model S و(موديل إكس) Model X في الصين، حيث تتطلع الشركة إلى زيادة المبيعات وسط المنافسة المتزايدة في أحد أسواقها الرئيسية.

وقالت تسلا في منشور لها في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo إن سيارة (موديل إس) معروضة للبيع مقابل 836,900 يوان صيني (114,677 دولارًا أمريكيًا)، مقارنةً بالسعر السابق 898,900 يوان. وتُعرض (موديل إس) الآن بسعر 754,900 يوان صيني مقارنةً بالسعر السابق 808,900 يوان صيني.

وأطلقت شركة صناعة السيارات الكهربائية، التي يديرها الملياردير (إيلون ماسك)، جولة أخرى من التخفيضات في أسعار سيارتي (موديل واي) Model Y، و(موديل 3) Model 3 في الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وطرحت شركة تسلا أول أمس الثلاثاء إصدارات أرخص من سيارتيها (موديل إس) Model S و(موديل إكس) Model X في الولايات المتحدة.

وتواصل تسلا التركيز في اكتساب حصة في السوق وزيادة مبيعات سياراتها على حساب هوامش الربح.

وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت تسلا، التي يديرها الملياردير المشهور (إيلون ماسك)، عن هوامش تشغيلية بنسبة 9.6 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال الأرباع الخمسة الماضية على الأقل.

ومع ذلك، تثير التخفيضات المستمرة في الأسعار قلق المستثمرين، الذين يخشون أن الهوامش قد تتآكل كثيرًا.

وتسببت تخفيضات الأسعار من تسلا في مخاوف من اندلاع حرب أسعار في السوق الصينية، قد تؤثر في اللاعبين الصغار. وانخفضت أسهم شركات Xpeng و Nio و Li Auto الناشئة في مجال السيارات الكهربائية الصينية في التعاملات الصباحية أمس في الولايات المتحدة.

ويأتي السعر المنخفض في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد الصيني لاستعادة مكانته المستقرة بعد الخروج من قيود (كوفيد-19) Covid-19 الصارمة، حيث لا يزال المستهلكون حذرين بشأن الإنفاق.

وباعت تسلا 64,285 سيارة كهربائية صينية الصنع في شهر تموز/ يوليو الماضي، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 31 في المئة عن الشهر السابق، وذلك حسب (جمعية سيارات الركاب الصينية).