اليوم العالمي للتصوير.. استمتع بتجربة تصوير فريدة مع هاتف رينو10 5G من أوبو

مع وجود أكثر من 6.6 مليارات مستخدم حول العالم، باتت الهواتف الذكية البديل الأفضل للكاميرات التقليدية. ومع تطور المشهد التكنولوجي باستمرار وتغير توقعات المستخدمين، حرصت أوبو على أن تقود الابتكار في القطاع لتلبي هذه المتطلبات المتغيرة. ومع اقتراب اليوم العالمي للتصوير يوم 19 أغسطس، تشجع (أوبو) Oppo – العلامة التجارية التكنولوجية الرائدة في عالم التكنولوجيا والتصوير الفوتوغرافي – المستخدمين حول العالم على إطلاق العنان لإبداعاتهم وتخليد لحظات لا تُنسى باستخدام أحدث إضافة إلى سلسلة رينو الشهيرة، هاتف (رينو10 5G).

أثبتت سلسلة رينو من أوبو أنها الخيار الأفضل للمبدعين، خصوصًا كونها توفر منصة تجمع محبي التصوير من الهواة والمحترفين وتمكنهم من التقاط صور تخطف الأنفاس. وقد جاء إطلاق هاتف رينو10 5G استكمالًا لمسيرة نجاح أوبو، ليرتقي بمعايير التصوير مرة أخرى ويثبت مكانة أوبو في هذا المجال، وذلك بفضل نظام تصوير البورتريه الفائق الوضوح الذي يرسم مستقبل التصوير.

يتميز هاتف (Reno10 5G) بكاميرا البورتريه التليفوتوغرافية التي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل والمدعومة بمستشعر IMX709 RGBW المتطور، التي أحدثت نقلة نوعية في عالم التصوير وارتقت بتجربة المستخدمين حول العالم، حيث تتيح الكاميرا أيضًا إمكانية التكبير البصري المضاعفة التي ستمكن المستخدمين من الإبحار في عالم التصوير الفوتوغرافي والتقاط صور احترافية عالية الدقة بأبعاد بؤرية تبلغ 47 مم، إذ تضفي هذه الميزة لمسة من الواقعية على كل صورة لتضمن صورًا طبيعية مذهلة.

كما تتيح مزايا التصوير الاستثنائية التي يقدمها هاتف رينو10 5G للمستخدمين التقاط صور واضحة للغاية بتفاصيل لا مثيل لها، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

#OPPOReno10Series5G

معزز بأبرز الخصائص لتلبي احتياجاتك. من التصوير الى الأداء. اطلبه الآن واحصل على هدية قيمة.

ارتقي إلى عالم الاحترافية pic.twitter.com/871QWQUwqv — أوبو السعودية | OPPO Saudi (@OPPOSaudi) August 13, 2023

لا شك بأن هاتف رينو10 5G يتيح للمستخدمين التقاط صور طبيعية فائقة الوضوح بسلاسة في كافة الظروف من خلال الجمع بين خاصية التكبير البصري المضاعف وكاميرا البورتريه التليفوتوغرافية، وذلك بما يؤكد على سمعة السلسلة الشهيرة المعروفة بخبير البورتريه وحرص أوبو المستمر على دفع حدود الابتكار والارتقاء بقدرات التصوير على الهواتف الذكية لتمكين المستخدمين من تخليد لحظاتهم المميزة.