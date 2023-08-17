مخاوف التضخم تهبط بعملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين

تعرضت العملات المشفرة، مثل: البيتكوين، للضغط اليوم الخميس، وذلك مع تحفظ المستثمرين الذين تجددت مخاوفهم بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وانخفضت قيمة عملة البيتكوين بنحو 4 في المئة عند 27,901.60 دولارًا أمريكيًا، حسب موقع (كوين ميتريكس) Coin Metrics. وقد بدأ الهبوط بعد صدور محضر اجتماع السياسة الاتحادية لشهر تموز/ يوليو 2023 يوم الأربعاء.

وحذّر المحضر من أن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي يرون «إمكانية كسب غير مؤكدة» للتضخم، يُحتمل أن تؤدي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وفي ذلك الاجتماع، رفع مصرف الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 22 عامًا.

وتراهن الأسواق على أن المصرف المركزي لن يتخذ أي خطوات أخرى بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وفي رد فعل، انخفض سوق الأسهم لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى إغلاق نظرًا إلى أن كانت علاقة البيتكوين بالأسهم هي عند أدنى مستوى لها في عامين، ولكن في عام 2022، انطلقت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق استجابة لحملة رفع أسعار الفائدة التي أعلنها مصرف الاحتياطي الاتحادي لإضعاف التضخم.

وقالت (سيلفيا جابلونسكي)، كبيرة مسؤولي الاستثمار في Defiance ETFs: «مع أن التضخم في حد ذاته قد يكون ذريعة للنمو في أصول العملات المشفرة، فإن التضخم يُرافَق بجوانب أخرى، مثل: فترة تجنب المخاطرة من المستثمرين الذين يخشون الركود، وتجنب الأصول الأكثر خطورةً، مثل: البيتكوين».

وفي هذا الأسبوع، انخفض تقلب عملتي البيتكوين والإيثر خلال مدة 90 يومًا إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات عند 35 في المئة و 37 في المئة، على التوالي، وذلك حسب (كايكو) Kaiko.

وشهد العديد من أصول العملات المشفرة الأعلى من حيث القيمة السوقية، ومن ذلك: عملة (بي إن بي) BNB من بورصة العملات المشفرة (باينانس) Binance، و(إكس آر بي) XRP من (ريبل) Ripple و(سولونا) Solana، و(بوليجون) Polygon، هبوطًا بنسبة تزيد عن 3 في المئة اليوم الخميس، وانخفض عملة الإيثر بنسبة 4 في المئة.