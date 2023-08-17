إل جي تطلق جهاز LG PURICARE 360 HIT لتنقية الهواء

أطلقت شركة (إل جي) LG أحدث أجهزتها لتنقية الهواء (LG PuriCare 360 Hit)، الذي يضع معيارًا جديدًا لتنقية الهواء بفضل نظامه المتطور، ويوفر مساحة داخلية أكثر نظافةً وصحةً في المنازل والمكاتب، وذلك تماشيًا مع التزام الشركة بتوفير بيئة معيشية أكثر صحة للجميع.

يُعدّ تلوث الهواء الداخلي أحد مصادر القلق التي تزداد انتشارًا في الشرق الأوسط، نظرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تدفع الناس لقضاء وقت أطول في الداخل. ويضع جهاز (LG PuriCare 360 Hit) معيارًا جديدًا لتنقية الهواء بفضل نظامه المتطور الذي يتميز بفلتر العناية الكاملة للتخلص من مسببات الحساسية وفلتر إزالة الروائح والمؤيّن Ionizer.

ويقوم نظام الترشيح المتعدد الوظائف بإزالة 99.999% من الجسيمات الضارة التي يبلغ حجمها 0.01 ميكرومتر، والبكتيريا والفيروسات والغبار الشديد النعومة والمواد المسببة للحساسية وحتى الغازات الضارة مثل: ثنائي أكسيد النتروجين وثنائي أكسيد الكبريت.

كما يُطلق نظام المؤيّن (Ionizer) من (إل جي) أكثر من 9 ملايين أيون في الهواء لإزالة البكتيريا. وقد اعتمدت هذه المرشحات من: (الجمعية الكورية للربو والحساسية) KAF، و(الجمعية الكورية لتنظيف الهواء) CA.

ستؤدي زيادة استخدام أجهزة التكييف، وخصوصًا مع إغلاق النوافذ في معظم الأوقات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إلى تفاقم عوامل تلوث الهواء الداخلي. وتضمن تقنية 360 درجة المبتكرة في جهاز LG PuriCare 360 Hit تنقية الهواء من جميع الاتجاهات.

وعلى عكس أجهزة تنقية الهواء التقليدية؛ يسمح الهيكل الأسطواني في جهاز (LG PURICARE 360 HIT)، ومسار التدفق الموجه بشفط الهواء ونشره بسرعة وكفاءة في نطاق 360 درجة. ويعمل هذا التصميم الفريد على تسريع تنقية الهواء، كما يتخلص أيضًا من البقع العمياء ولا يترك أي زاوية دون أن تصلها قوة التنقية.

كما يوفر تكامل تطبيق LG ThinQ مع جهاز PuriCare 360 Hit لتنقية الهواء من “إل جي” راحة لا مثيل لها، حيث يُمكّن المستخدمين من خلال اتصال (الواي فاي) Wi-Fi من إدارة جودة الهواء الداخلي من أي مكان وفي أي وقت بسهولة تامة. وسواء كانوا يتنقلون أو في طريق العودة إلى المنزل، يمكنكم مراقبة جودة الهواء الحالية بسهولة من خلال تطبيق ThinQ في الهاتف وتشغيل جهاز التنقية عن بُعد، مما يضمن بيئة نظيفة ومنعشة عند وصولهم. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاطلاع على تقارير جودة الهواء مع سجل جودة الهواء اليومي أو الأسبوعي أو الشهري.