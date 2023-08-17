إكس تعرض إعلانات عبر حساب مؤيد لهتلر

علقت علامتان تجاريتان على الأقل الإعلان عبر منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بعد ظهور إعلاناتهما عبر حساب يروج للفاشية.

وجاءت هذه المشكلة بعد أقل من أسبوع من تأكيد الرئيسة التنفيذية للشركة، ليندا ياكارينو، العلني التزام الشركة بأمان العلامة التجارية للمعلنين.

ووثقت منظمة مراقبة الأخبار غير الربحية Media Matters for America في تقرير جديد أن إعلانات لمجموعة من العلامات التجارية الرئيسية ظهرت عبر الحساب، الذي شارك محتوى يحتفي بهتلر والحزب النازي.

ولاحظ التقرير أن الإعلانات من العلامات التجارية، بما في ذلك أدوبي وفريق كرة القدم بجامعة ميريلاند ومستشفى لانغون، عُرضت جنبًا إلى جنب مع التغريدات من الحساب الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات.

وأوضح متحدثون باسم بعض العلامات التجارية أنهم أوقفوا على الفور إنفاقهم الإعلاني عبر إكس بعد ظهور إعلاناتهم عبر الحساب المؤيد للنازية.

وقال برايان ديتز، المتحدث باسم منظمة الإنترنت والتلفاز، المعروفة سابقًا باسم الرابطة الوطنية للكابلات والاتصالات: “نتعامل مع التنسيب المسؤول لإعلاناتنا على محمل الجد ونشعر بالقلق من أن منشوراتنا حول مستقبل تكنولوجيا النطاق العريض ظهرت بجانب هذا المحتوى المزعج للغاية”.

وأضاف ديتز: “المنظمة اختارت إجراءات أمان العلامة التجارية الخاصة بمنصة إكس، بما في ذلك قيود الكلمات الرئيسية وقصر موضع إعلانها على الخلاصة المنزلية للجماهير المستهدفة. تظل سلامة العلامة التجارية أولوية قصوى لنا، مما يعني تعليق الإعلانات عبر إكس في المستقبل المنظور والحد بشكل كبير من تواجدنا عبر المنصة”.

وأعرب جيسون يلين، المدير الرياضي المساعد في جامعة ماريلاند، عن قلقه بشأن وضع تغريدة فريق كرة القدم عبر الحساب، وقال: “لم ينفق فريق كرة القدم بجامعة ميريلاند أموالًا على الإعلان عبر إكس منذ 2021، مما يعني أن إكس ربما روّجت للتغريدة بالرغم من أنها ليست إعلانًا مدفوعًا”.

وقال متحدث باسم مستشفى لانغون: “فوجئت المستشفى بهذا الأمر وتشعر بقلق بالغ إزاء أي ظهور لإعلاننا وعلامتنا التجارية بجوار محتوى واضح يحرض على الكراهية”، مضيفًا أنها تتوقع من شركائها الإعلانيين التصرف بمسؤولية.

ويبدو أن المنصة علقت الحساب بعد ساعات من نشر التقرير، حيث تأتي هذه المشكلة في الوقت الذي تحاول فيه المنصة جذب المعلنين للعودة إليها بعد أن غادر الكثيرون في أعقاب استيلاء إيلون ماسك على الشركة في الخريف الماضي بسبب مخاوف بشأن تعديل المحتوى والتسريح الجماعي للموظفين وعدم اليقين العام بشأن اتجاه المنصة.

وقال ماسك في الشهر الماضي: “لا تزال الشركة تعاني من تدفق نقدي سلبي بسبب انخفاض بنحو 50 بالمئة في العائدات الإعلانات الأساسية”.

وأعلنت الشركة في الأسبوع الماضي تطبيقها قواعد إضافية لسلامة العلامات التجارية للمعلنين، بما في ذلك القدرة على تجنب ظهور إعلاناتهم بجوار الكلام الذي يحض على الكراهية، والمحتوى الجنسي، والألفاظ النابية المفرطة، والفحش، والرسائل غير المرغوب فيها، والمخدرات.

وبالإضافة إلى المراجعين البشريين الذين يراقبون المحتوى الذي ينتهك قواعد المنصة، قالت إكس: “لدينا برنامج آلي يحدد مكان وكيفية وضع الإعلانات عبر المنصة، ولن تُعرض إعلاناتك إلا بجوار المحتوى المناسب لك”.